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影／飯店大亨焦治國違停辱警「王八蛋」 父子3人遭壓制
被稱為「飯店大亨」的焦治國曾經多次鬧上社會新聞版面，昨天又在新北市出狀況，他先是開車違停在人行道上，被警方驅趕時，竟然直接在人行道上行駛，最後被攔下盤查，卻脫口辱罵員警。稍後他的子女趕來解圍，也與警方拉扯衝突，最後父、子、女兒3人統統被壓制逮捕，依妨害公務罪嫌偵辦。
據了解，已經72歲的焦治國昨晚6時許，將轎車違規停在三峽區學勤路與大德街口的人行道上等人，北大派出所王姓警員巡邏經過發現，立刻示意他離開，但是焦治國並未直接把車挪回道路，卻在人行道上又開了大約30幾公尺才返回道路。
警員見狀立刻衝過去攔車質問：你怎麼這樣開車？但焦治國不服取締引發口角衝突，警員曾予嚴正警告，他仍不肯住口，當街咆哮辱罵「王八蛋」、「禍害」等字眼，警員立即呼叫支援。
稍後焦治國的37歲兒子和30歲女兒，一起趕抵現場想幫父親解圍，出手阻止支援警力逮捕焦治國，又與員警發生拉扯肢體衝突，鬧到許多路人駐足圍觀，最後父、子、女兒3人全被壓制在地上，帶回派出所偵詢後依妨害公務罪嫌移送地檢署。
焦治國早年做法拍屋起家，後來投資經營旅館，遭控媒介性交易因而被稱為「色情大亨」，曾因妨害風化罪被判刑，卻花費260萬元找遊民頂替入獄服刑。
近年先後又被控訴欠債2400多萬元不還、恐嚇女房客、誤牽機車涉嫌竊盜等等，爭議不斷，後來據稱轉型正規經營飯店，改被稱為「飯店大亨」，號稱身價破億。
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