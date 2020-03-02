皮條客拉1400名客人被逮 佣金7萬沒收再罰9萬

趙姓男子當皮條客，拉到1名客人完成性交易可抽50元，他至少拉到1400名男客賺7萬多元，但工作約4個月被捕，檢察官偵結向基隆地方法院聲請簡易判決。法官審理後，依圖利媒介性交罪判趙3月徒刑，可易科罰金9萬元，犯罪所得7萬元沒收。全案可上訴。

判決指出，趙男去年6、7月間開始，在基隆一處應召站負責招攬男客與成年女子性交易，成功媒介一名客人完成性交易，小姐向男客收費1千元，趙可分到50元。

警方完成趙男招攬男客從事性交易蒐證後，去年10月24日晚上9點半多，持搜索票前往應召站搜索，扣得帳冊和保險套116個、潤滑液3瓶、計時器3個等證物。警詢後將趙移送法辦，基隆地檢署偵結，向法院聲請簡易判決處刑。

法官指出，趙男不思以正途營利謀生，竟媒介成年女子與他人從事性交易行為，對社會善良風氣構成負面影響，且為共犯，實不足取。念其犯後坦承犯行，態度尚可，考量智識程度等情狀，判刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。

法官查出，趙在警詢中供稱，去年6月底、7月初開始媒介小姐與客人性交易，每介紹1名客人抽取50元，共抽約8萬元。檢方偵訊時趙供稱，媒介1名客人抽取50元，到被查獲時已抽約7、8萬元。基於有疑利於被告原則，估算趙犯罪所得7萬元，依刑法諭知沒收。