總經理特助遭資遣告贏電子大廠 復職討回100K月薪

南部一間電子代工大廠的某部門總經理特助唐姓男子，月薪原合計高達10萬600元，3年前他卻因單位裁撤遭資遣，怒提告要求復職，一審認定公司違反勞基法，判僱傭關係存在、復職之前也須照付月薪；上訴後，二審仍認為違反勞基法，不過因公司曾付過一筆44萬多元資遣費，此部分可抵銷月薪，仍可上訴。

唐姓男子提告主張，2008年9月他就進入這間電子大廠的成品事業中心，擔任7職等「總經理特助」，每月本俸7萬8200元、伙食津貼2400 元、季KPI獎金2萬元，合計月領10萬600元；但2017年6月2日他突接獲人事通知要資遣，隨即約談以「不能勝任工作」要他簽協議書，之後調解時，公司堅持以「業務性質變更」為由終止勞動契約。

唐姓男子認為，他根本沒有業務性質變更，公司也沒徵詢過他的意見，就主觀認定沒合適職位可以安置他，雙方之間的僱傭關係應仍存在，且從2017年7月6日起直到復職，要按月付10萬600元薪水。

公司辯稱，唐姓男子任職的成品事業中心，因組織調整需減少勞工，沒有可安置的適當職缺；且商討資遣時，唐就收拾個人物品、繳回員工識別證、門禁卡等證件，又向公司要非自願離職證明書、領了資遣費，可認定雙方是合意資遣；公司另指，唐還在上班時間處理別間公司的帳務，多次違反工作規則及忠誠義務，違反勞動契約情節重大。

一審法官認為，唐姓男子因資遣費的金額仍有爭議，沒在協議書上簽名，勞資雙方並沒達成共識，且公司還有其他廠區，卻也沒提供職務或詢問安插轉換工作可能性，違反勞基法，判僱傭關係仍存在，公司從2017年7月6日起到復職為止，須按月付10萬600元薪水。

公司不服上訴，二審合議庭仍認為確實違反勞基法，不過公司因付了44萬2640元薪水，既然雙方沒合意終止僱傭契約，可抵銷月薪，經計算後改判公司須付唐姓男子4萬6938元，另從2017年12月6日起直到復職都要按月付薪水。