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官方訊息恐成假消息 調查局：大陸網民「抹泥巴」
新冠肺炎防疫期間，法務部調查局清查近期大陸網民編造假訊息，誤導台灣民眾，蓄意影響防疫工作，且已約談誤信轉發假消息民眾。調查局今再指出，大陸網民假訊息已變種，正計劃針對政府正式公告「抹泥巴作戰」，把官方真訊息變成假訊息，呼籲民眾謹慎查證。
調查局指出，大陸網民已知道台灣各媒體對於假訊息的澄清及警告，且討論到若用以往原模組方式製作假新聞，無法誤導台灣民眾，已計劃轉而竄改台灣政府有關的正式公告，進行「抹泥巴」作戰。
調查局研判，大陸網民可能製作「假澄清新聞」，讓台灣政府正式公告，被誤會是網民創作的假新聞，甚至還會製作「假疑點破綻」，例如截圖機關正式公告，把繁體字竄改為簡體字，再透過假帳號攻擊抹黑真訊息，導致正式公告不被相信。
調查局表示，近期假訊息多由大陸社群媒體起源，再透過臉書假人頭帳號，散布至網路社群及媒體臉書頁面，致國人易誤信、轉載至個人臉書及LINE等社群。
調查局呼籲民眾，識別施政措施及防疫訊息時，應以權責機關公告為主，若有無法查證的訊息，應停止轉傳，或至政府機關網站查詢正確信。
調查局再度重申，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規範，散播不實疫情訊息將負「刑事責任」，呼籲民眾先查證，切勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。
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