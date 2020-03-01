Wstyle告前元老級員工詐公款 周品均出庭作證

Wstyle唯品風尚前李姓品牌經理，涉嫌浮報採購韓國服飾款項，至少詐得28萬餘元，遭唯品風尚提告詐欺等罪，創辦人周品均出庭作證，但無法提出貨物款項相關資料供調查，士林地檢署日前偵結，全案不起訴處分。

周品均2016年創辦唯品風尚，目前公司代表人為周母，被告李女從2016年1月起擔任品牌經理和採購特助，是公司元老級員工，負責韓國採購業務，也確認購買商品各別定價、存貨，以及與韓國代買張男確認訂購商品之總貨款、剩餘貨款等。

唯品提告指出，2017年12月11日至隔年2月20日，近2個月期間，李女製作報表，向公司報告貨款總額共計247萬餘元，公司即交付貨款採購服飾，但李女利用採購服飾機會，違背任務，涉嫌和張男共同浮報貨款，李女則把差額佔為己有，實際貨款金額至少146萬餘元，李至少侵占28萬餘元。

創辦人周品均出庭作證，「訂單下多少貨量，其實是我決定的，但金額是她加總的」、「依李製作的檔案為主，韓國再依表格下單，李算出多少錢，公司就提供多少錢給張去韓國購買物品」。林姓證人則稱，訂單狀況會隨出貨工廠變動，金額不是很確定，做法都有變動性。

唯品風尚懷疑，公司與韓國廠商的貨款金額、請款明細有異，詢問李並拿回其工作用隨身碟檢測，發現李、張的韓國通訊軟體Kakao Talk對話紀錄，還有剩餘、預報貨款等156筆EXCEL檔案，均遭刪除，提告詐欺、業務侵占、背信等罪。

李女供稱，公司決定要買何種商品及單價，不能僅憑與張的對話紀錄，推測有侵占或詐領款項，且任職期間就會刪除不要的檔案，公司電腦無設密碼，沒有刪除156筆檔案。

檢察官認為，周品均與前夫共同經營品牌服飾東京著衣，曾有多起官司為公眾皆知，顯見周品均非常了解服飾業物流、金流等經營模式，卻無法提出貨款、款項相關資料提供調查，且也未提出張男的確切年籍，檢方無法傳喚，難用對話內容和資料救援檔案明細認定李女犯罪，全案罪嫌不足，以不起訴處分。