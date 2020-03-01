騎士網貼「智障四輪嘴臉」 公然侮辱判拘役15天

台中市羅姓男子在2017年5月21日下午4時許，騎車行經霧峰區時，與江姓男子的轎車有行車糾紛，羅將行車記錄器影片到臉書社團，並留言「智障、四輪嘴臉」等文字，江發現後提出妨害名譽告訴，羅雖辯稱智障是「語助詞」，沒有要罵人的意思，台中地院不予採信，依公然侮辱罪，判拘役15天，得易科罰金。

判決書指出，羅姓男子在2017年5月21日下午4時許，騎車行經霧峰區四德路時，與江姓男子駕駛的轎車有行車糾紛，因而心生不滿，在當晚8時許，羅在自己位於霧峰區亞洲大學附近的租屋處上網，並以自己的臉書帳戶跟臉書社團「中彰投天氣路況」，上傳他與江行車糾紛的行車記錄器影片，並留言「我要左轉你叫我靠右騎？/ 馬的智障/#四輪嘴臉」等文字，江發現後提出告訴。

全案在台中地院審理時，羅辯稱，他心情不爽就抒發在在個人臉書頁面上，「馬的智障」只是語助詞，並沒有辱罵意思。

台中地院審理後認為，「智障」一詞則是泛指個人的智能發展較同年齡者明顯遲緩，且在學習及生活適應能力表現上有顯著困難者，在公共場所對人稱「智障」，如該人並無智能障礙的情形，則「智障」一詞，已足以使人在精神上、心理上感受到難堪，屬含有輕蔑對方人格特徵、予以非價污衊之語，足以貶損人格評價與社會地位，為輕蔑他人或使人難堪之語，而足生損害於人之名譽無疑， 認定羅犯行明確，依法判拘役15天，得易科罰金1.5萬元，可上訴。