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網友罵名嘴王瑞德「大畜生」 遭罰4千元

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
資深媒體人、名嘴王瑞德先前槓上網友；新竹一名邱姓網友107年12月間在臉書陳姓網友所發表的貼文下留言「這個也是大畜生」，遭王提告。示意圖／報系資料照
資深媒體人、名嘴王瑞德先前槓上網友；新竹一名邱姓網友107年12月間在臉書陳姓網友所發表的貼文下留言「這個也是大畜生」，遭王提告。示意圖／報系資料照

隨意在網路罵人，小心要付出代價！資深媒體人、名嘴王瑞德先前槓上網友；新竹一名邱姓網友2018年12月間在臉書陳姓網友所發表的貼文下留言「這個也是大畜生」，遭王提告；新竹地院審理終結，依公然侮辱罪，處罰金4千元。

據悉，邱男因故對王瑞德心有不滿，2018年12月11日在臉書網頁上於陳姓網友所發表「今天，輪到被我幹醮的是王瑞德，這個幹過幾年記者，靠一張爛嘴吃飯的傢伙，自以為天底下沒有他不知道的事，嘴炮第一名」貼文下（陳犯公然侮辱罪遭新北地院判處罰金4千元）留言「這個也是大畜生」，藉此辱罵王，遭王報警提告。

應訊時邱男坦承在臉書網頁上留言，但否認有公然侮辱犯行，辯稱沒針對任何人，只是心情上抒發。但法官認為，陳姓網友的貼文明顯在辱罵王瑞德，邱男也在貼文下留言「這個也是大畜生」，依貼文與留言前後文相互對照，留言針對的對象明顯是指王瑞德無誤。

另外，法官指出，「畜生」一詞在社會通念及口語意義上是對他人人格泛稱的貶損辱詞，足以令人感到難堪、不快，已足產生對王瑞德的人格貶抑感，並使王感到難堪與屈辱，而影響王的名譽及社會地位評價。本案事證明確。

法官認為，邱男僅因對王瑞德心有不滿，就在不特定多數人可以看到的網路上用文字辱罵對方，造成王精神上傷害，行為實屬不該，且邱犯後否認犯行，王也不願調解，雙方至今無和解，審酌依公然侮辱罪，判處罰金4千元，如易服勞役，以1千元折算1日。

公然侮辱 新竹

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