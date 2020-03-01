男追女竟用假帳號IG留言恐嚇再當暖男 撩妹失敗遭訴

李姓男子心儀古姓女子，竟在古女的Instagram個人帳號留言恫稱，「你跑不掉的，我們都在你旁邊，快點去死吧…」，再當起暖男陪伴在害怕的古女身邊，以為能獲得交往機會。不料事件曝光，古女告上法院，撩妹手法失敗，最後古女原諒李男行為，檢方以不起訴處分。

不起訴書指出，住在北市士林區的古姓女子，去年10月間報案，Instagram個人帳號，遭人留言「拜託你早點死死好嗎…」等語，擔心遭人鎖定遇害，心生畏懼報案，提告恐嚇罪。

檢警調查，原來是李男對古女有好感，想出了新的撩妹手法，李用假帳號營造有他人暴力威脅古女的假象，導致古女心生畏懼，即可獲得陪伴身側的交往機會。李男供稱，確實有留言「你跑不掉的，我們都在你身旁，快點去死吧…」等語。

檢察官認為，李男坦承在Instagram留言，但依照留言紀錄和通聯調閱，細觀留言均僅咒罵之語，並無惡害通知，縱使留言使古女心生不快，但不構成恐嚇罪。

檢察官審酌，李男無前科，且事後坦承犯行，應有悔意，且古女也表示願意寬諒，評估所犯情節尚非嚴重，以不起訴處分，以勵自新。