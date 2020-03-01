恐嚇燒區公所 莽男辯思覺失調求輕判被駁回

台中市陳姓男子在去年1月間在龍井區公所社會課內，因申請社會補助條件不符遭拒而心生不滿，向當時值班人員恐嚇「潑汽油跟放火燒龍井區公所社會課科室是應該的，剛好而已」，區公所報警處理，陳被依妨害公務罪嫌送辦，台中地院簡易判決，判刑3月，得易科，陳不服上訴，辯稱他有患有思覺失調症，需長期服藥，但院方請衛福部草屯療養院鑑定後，認為陳未達辨識違法能力顯著降低，駁回陳訴請，維持原判確定，不得上訴。

判決書指出，陳姓男子在去年1月10日下午5時許，前往龍井區公所社會課，向當時櫃台的劉姓值班人員稱「肚子痛」，要向劉借款850元，但劉當時以不符合請領社會補助的條件拒絕，未料陳就以台語恐嚇劉「我要吃瘋藥」、「警察都認識我，但都拿我沒辦法」「潑汽油跟放火燒龍井區公所社會課科室是應該的，剛好而已」，區公所報警處理，陳遭警方依妨害公務罪移送法辦。

全案經台中地院簡易判決後，認定犯行明確，依法判刑3月，得易科罰金9萬元，陳不服提出上訴，陳辯稱，他有因2次喝農藥，導致身體經常肚子痛，經常都吃止痛藥，當天是真的肚子痛，才會向區公所求助，另外他因罹患有思覺失調症，長期服藥，並提出童綜合醫院的診斷書證明，訴請減輕其刑。

台中地院請衛福部草屯療養院進行精神鑑定，鑑定結果認定陳犯行時，未達因精神障礙或其他心智缺陷致不能辨識其行為違法，或欠缺依其辨識而行為的能力。

台中地院審酌，陳在警詢時供稱，他做出犯行是因肚子痛，想要借錢去看醫生，因為值班人員不借錢，他才說這句話，他認罪，顯見陳顯然對於行為違法是有認識，但仍執意為之，並無辨識違法的行為能力顯著降低情形，因此駁回訴請，維持一審原判，全案確定。