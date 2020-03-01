84歲老賊台中車站充電區偷手機 高齡獲減刑判3月

台中市黃姓老翁有竊盜前科，他涉嫌在今年1月間在台中車站的手機充電區，趁沒人注意時，偷走旅客擺放在充電區的手機。鐵路警察局台中分局獲報後，循線查出黃涉案，並找回失竊的手機與充電線，全案依竊盜罪起訴後，台中地院審酌黃有竊盜前科又再犯，應加重其刑，但黃已高齡84歲，依法得減刑，因此先加後減後，判刑3月，得易科罰金9萬元。

判決書指出，黃姓老翁（84歲）涉嫌在今年1月21日下午1時許，在台中車站2樓大廳手機充電區，趁無人注意時，偷走另名乘客擺在充電區的手機及充電線，乘客返回該處要拿手機時，才發現遭竊，因此通報鐵路警察局協助抓賊，警方調閱監視器後，循線查到黃到案，並查獲黃竊得的手機及充電線，並發還給失主。

黃在法院審理時承認涉案，台中地院審酌，黃涉嫌竊盜案遭判刑紀錄，並在2016年12月間執行完畢，但黃在今年又犯有期徒刑以上之罪，屬於累犯，且前案與此案都是竊盜案件，罪質、侵害法益相類，足見黃未能因徒刑而有所警惕，對於刑罰反應力薄弱，而有其特別惡行，因此依累犯規定加重其刑。

台中地院指出，但黃犯案時已高齡84歲，按刑法規定，得減輕其刑，因此黃犯行符合多種刑的加重減輕事由，應依刑法第71條規定，先加重後減輕，依竊盜罪判刑3月，得易科罰金9萬，全案可上訴。