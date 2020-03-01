非法外籍看護確診 移民署查處非法移工：配合中央政策

對於新冠肺炎案32例是非法外籍看護非法外籍看護，行政院發言人Kolas Yotaka表示，相關問題已交勞動部去處理，醫院已開始造冊、彙整非法移工名冊。移民署對此指出，執行非法移工查處，會配合中央流行疫情指揮中心的防疫政策。

不過據瞭解，目前移民署查緝非法外籍移工的查緝力道，與疫情爆發前的查緝工作並沒有太大差別；仍以接獲檢舉上門查緝或非法外籍移工自主投案為主。

一名北部專勤隊隊員表示，現在並沒有特別針對疑似感染移工展開查緝，也沒有接獲上級指示，特別尋找確診對象的周遭接觸人士；這名隊員指出，也許有專案小組成員接獲指示專門找人，但就他瞭解，各專勤隊並沒有接獲加大查緝外籍非法移工的指令。

專勤隊員指出，目前移民署各專勤隊出任務時，一定會戴口罩、消毒，並量非法外籍移工體溫。