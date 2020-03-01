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非法移工恐成疫情漏洞 南市勞工局：鼓勵投案

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

新冠肺炎案32例經查屬非法外籍看護，外界憂心恐成防疫漏洞，台南市政府勞工局表示，將與移民署開會溝通，推出鼓勵非法移工主動投案專案，來降低疫情擴散風險。

勞工局說，台南市今年1月失聯移工通報人數70人，這些失聯移工恐將流入醫院、工地、餐飲等各行業從事非法工作，另勞工局統計2019年違反就業服務法處分案件共338件，其中，非法聘僱或非法容留外國人從事工作有101件，比率近3成。

勞工局說，依就業服務法規定，外國人與在中華民國境內設有戶籍國民結婚，且獲准居留者，不須經申請許可，即可在台灣從事工作。

因此，許多失聯移工便常冒稱新住民應聘，而在醫院內，常有「仲介公司」、「看護中心」發放名片主動協助介紹合法看護。若民眾而未加詳查其居留證及依親戶籍資料等正本證件，聘僱失聯移工，不僅違反就業服務法、也可能因移工非法身分無法掌握其旅遊及接觸史，暴露感染風險中。

勞工局指出，為防止失聯移工成為疫情漏洞，勞動部規劃下周起醫護在登記陪病者時，可憑外籍看護的居留證查詢是否為非法外籍移工，也將加速與移民署開會溝通，推出鼓勵非法移工主動投案專案，來降低疫情擴散風險。

移民署南市專勤隊表示，新冠肺炎疫情當前，查緝非法移工、看護，是專勤隊當前查察重點；除加強查緝，更有賴鄉親們協助查報，呼籲民眾不要抱持僥倖心態以身試法。一旦非法聘僱違法外來人口，除違反就業服務法，更涉及刑責，移民署將持續會同相關單位加強查察。歡迎民眾踴躍撥打該隊檢舉專線（06）5813019。

移工 移民署 外籍看護

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