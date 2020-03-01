非法移工成疫情缺口？ 移民署人員：鼓勵到案是選項

新冠肺炎疫情持續擴大，其中有確診病例是非法的外籍看護，因擔心非法的外籍移工成為疫情缺口，行政院已指示相關問題責成勞動部處理，並由醫院彙整非法移工名冊造冊。移民署中部人員表示，各地專勤隊平時就有查緝非法移工的勤務，尚未接獲中央指示，不過以減低罰則，鼓勵非法移工「自行到案」應可列入評估選項，因為去年初移民署曾執行一波半年的專案，當時台中專勤隊就接獲超過1500名的逃逸移工、逾期停留的外籍人士自行到案，成效不錯。

移民署中部人員透露，各地專勤隊平時就有查緝逃逸、逾期居留的外籍人士業務，尚未接獲中央針對疫情的新指示，不過去年初，移民署因應前年底觀宏專案爆發越南觀光客大批脫逃事件後，有規劃一次以減低罰責的「自行到案專案」，專案執行半年，移民署總計查處到2.5萬名非法人口，成效較前年同期增加68%，成效不錯。

移民署人員認為，因為非法移工四處藏匿，不固定處所，警方要接觸到這些非法移工有難度，因此去年初移民署透過製作多國語言版本的「自行到案宣導」，讓非法在台灣工作、居留的外籍人士，透過網路社群等管道，知道向移民署「自行到案」的方案，罰鍰可從1萬減低到2000元，另外也不用被收容，所以去年初至年中的執行績效良好，台中專勤隊就處理超過1500件的非法工作、逾期居留的外籍人士到案。

移民署人員表示，根據過去各地的查緝經驗，一天若能查緝上百名的非法移工，就是績效卓著，但若能讓非法移工自行到案，會節省很多的行政資源，未來若要防堵非法移工造成的疫情缺口，減輕罰則的自行到案方式或許也是選項之一。