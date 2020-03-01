離婚婦請求女兒給付扶養費 曾領百萬老年給付被駁回

沈姓婦人年輕時和先生不合離婚，65歲時以自己年邁，向台南地院請求二個女兒每月各給付1萬元扶養費，但女兒以母親未曾扶養過她們拒絕；法官調查認為，沈曾領取約113萬多元勞保老年給付，難僅憑她片面陳述做生意賠光，即認定不能以自有財產維持生活，而需要女兒扶養，駁回沈聲請，全案可抗告。

判決說，沈提出戶籍謄本，證明已年滿65歲，但並未提出需受扶養需要相關事證供法院參酌。民事法官詢問她是否罹患重大疾病？沈回答：沒有。沈到庭應訊時，行動自如，不需持用助行器或其他輔助儀器，體態微胖，面部皮膚光潔，髮型俐落有型，沒有生活陷於困頓面容憔悴現象。

法官再查詢沈勞保紀錄及申領老年給付情形，她投保年資逾21年以上，2012年3月曾領取勞保老年給付近113萬元，並自陳平日有打零工收入6、7千元，如節省花用，現應能維持生活。對於該筆勞保給付，沈僅表示和朋友合夥做生意失敗，賠光了，但無法提出相關事證證明。

法官調查，沈提出的事證，雖可認定已達法定退休年齡，但除自陳年紀大，膝關節不好等外，都無法提出其他事證佐證。再依據沈家世背景、學歷、工作期間及受領勞保老年給付金額等情形，實難僅憑片面陳述即認定已達應受女兒扶養程度。沈請求女兒按月各給付扶養費1萬元，為無理由，不予准許。