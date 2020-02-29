網傳桃園「封城」公文 桃市府：假的！勿轉傳

網路今天流傳一只桃園市政府發出的「桃園市政府武漢肺炎防疫措施」公文，內容稱桃園市即日起施行封城等，還出現「三立新聞」的臉書粉專發出相關封城新聞，引起網友議論，市府新聞處長詹賀舜今晚發出聲明澄清「這是假訊息」，市府並未有此公文，呼籲民眾不要轉傳，以免觸法，已請警察局查辦。

依據網路流傳公文內容模仿市府公文形式，還有市長鄭文燦署名蓋章，發文日期為109年2月29日，內容主旨為訂立「桃園市武漢肺炎防疫措施」，並自公告日生效，依據傳染病防治法第37條第1項第6款。

公文公告事項寫上五大項，一、由於桃園市某醫院發生院內群聚感染，為有效進行防疫，自公告日開始對轄區內交通進行管制。全市城市公交、捷運、長途客運暫停運營。無特殊原因，市民不要離開桃園，恢復時間另行通知。

其他四項為規定桃園市學校預期停課兩周、嚴禁集會、宴會或其他團體活動，以及若有感染武漢肺炎症狀者，請及時向醫院或有關部門負責人聯緊，將安排車輛送至醫院檢查、隔雕和治療等，最後還寫上違規者，將依傳染病防治法第70條第3款規定，處新臺幣3千元以上1萬5以下罰款罰鍰；必要時，並得限期令其改善，未改善按次處罰。

此公文今天在網路流傳，引起網友議論，不只如此，還出現「三立新聞」的粉絲頁分享此封城新聞，發文提醒市民遵守市府公告等，以假亂真的訊息，讓不少網友恐慌，三立新聞網表示此為假圖，已經保留相關證據向警方報案，嚴厲譴責作圖造謠。

市府新聞處長詹賀舜說，此公文是假公文，桃園市政府並無此公告，更無此規畫，呼籲網友若散布謠言不實訊息，最重處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金，而偽造公文書，刑責1年以上7年以下，最重可關7年，市府已經請警察局查辦。