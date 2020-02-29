藥師臉書貼口罩財團才能先拿到 法官認為言論自由不罰

新冠肺炎疫情擴大，政府全面控管口罩，從2月6日起實施口罩實名制購買，苗栗縣林姓藥師1月30日在臉書粉絲團貼出「口罩全由政府控管只有財團才能先拿到」的字句圖片，警方將林姓藥師依涉有違反社會秩序維護法送辦。苗栗地方法院審理，法官認為，林姓藥師PO文雖然含有個人對事件評價的用語，容易導致公眾誤解，其目的呼籲政府重視第一線藥局需求，縱訊息公開給不特定人討論或瀏覽，仍應屬憲法所保障的言論自由，裁定不罰。

苗栗地院裁定書指出，林姓藥師在今年1月30日深夜，在臉書粉絲團張貼「口罩酒精全部都賣完了有貨會公布，口罩全由政府控管只有財團才能先拿到何時正常放貨不知道只能請大家再耐心等候」訊息圖片，警方接獲檢舉，認為林姓藥師涉有違反社會秩序維護法第63條第1項第5款規定。

法院審理時，林姓藥師告訴法官，他張貼訊息中所稱財團是指四大超商及連鎖藥局，其刊登訊息是希望政府重視第一線藥局，會比超商更需要口罩，不能在第一時間排除社區藥局，希望當局重視社區藥局，社區藥局不是空氣，也知道散播不實訊息將影響防疫工作進行，但他認為是正確的訊息，而且是對防疫有正面幫助。

法官認為，雖然林姓藥師PO文，含有個人對事件評價後的一般用語，而容易導致公眾誤解。從林姓藥師的PO文，對應目前國內因應疫情採取的措施與社會實情，就口罩發放確實先由指定通路取得這部分，不是全然不符事實，因此林姓藥師所言不是全然沒有憑據。

法官考量，林姓藥師PO文主要目的，呼籲政府重視第一線藥局需求，縱該訊息公開供不特定人瀏覽或討論，仍應屬憲法所保障的言論自由，尚不足以認定有使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，而有影響公共安寧的情形，因此裁定不罰。全案仍可上訴。