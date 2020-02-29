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大陸網軍散布假消息 雲林30歲女誤信轉發假圖文遭約談

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
調查局。圖／本報資料照片
調查局。圖／本報資料照片

新冠肺炎防疫時期，社群網路最近出現大量散布不實訊息，甚至還有剪輯台視、三立電視新聞畫面，編造總統疑似感染新冠肺炎等假消息。法務部調查局溯源清查發現，大陸網軍編造假訊息，再由臉書人頭帳號，偽裝台灣用戶散布假訊息，雲林縣30歲潘姓女子誤信消息轉傳至個人臉書，今遭雲林調查站約談。

潘女今日遭雲林調查站約談，她供稱，使用臉書時，從粉絲專頁上看到貼文，誤信消息為真，才會轉傳不時圖文，分享到個人的臉書頁面，但已忘記是哪個粉絲專頁。

調查局指出，「蔡總統疑似感染肺炎，已送入隔離病房」的不實訊息，經查，編造者是大陸「微博」、「帝吧」社群網路水軍，他們透過臉書人頭帳號，如Ch He、林俊宏、王道往等，偽裝成台灣用戶，張貼假訊息到社群軟體及媒體臉書頁面，導致國人容易誤信，轉載至個人臉書及LINE等社群。

調查局資通安全處指出，根據搜集大陸網軍間的對話，有文字指出散布假消息的目的是為了「干擾」新冠肺癌防疫工作，且假訊息呈現多是套裝模組，例如假總統府令及行政院公告，目前連國家安全局也出現不實消息。

調查局研判，下一波大陸假訊息攻擊，將大量利用「我國政府機關外流機敏檔案」，意圖製造混亂，與恐慌並架空我國行政資源，嚴重危害社會安定及防疫作業。

調查局呼籲，為遏止假訊息衝擊，將持續針對不實訊息溯源查辦，民眾識別網路資訊時，任何防疫相關政策及訊息，應均以權責機關公告為主，切勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

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