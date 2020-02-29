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路面低漥未修補釀禍駕駛不治 台南工務局判賠74萬元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南高分院合議庭也認定工務局有疏失，駁回上訴，判賠74萬多元。圖／本報資料照
台南高分院合議庭也認定工務局有疏失，駁回上訴，判賠74萬多元。圖／本報資料照

台南市曾姓男子4年多前開車行經台17線與安南區郡安路段，因路面低漥且存有大面積積水，致失控打滑擦撞路邊水泥護欄後，連同護欄一併翻落路旁深約4公尺魚塭內不治，家屬認工務局有管理疏失提國家賠償，一審認工務局應負擔一成過失責任判賠74萬多元，該局上訴二審敗訴確定。

曾家人主張，該路段為市府工務局代養轄管，低漥處未能及時修補，造成路面濕滑易生人車往來的危險，且大範圍漥陷積水，於夜間水銀燈反射下猶如深塘，易使駕駛人行車至該處時，為閃避積水而肇生事故。因此，曾家認工務局就該路段低漥處的管理有欠缺，應負國家賠償責任。

工務局表示，該路段有溝渠，且兩側是魚塭也可排水，案發前接管該道路時，路面狀況良好，至2014年8月8日發生事故僅9個多月的期間內，每日的最高時雨量均未超過30公釐，並無道路積水情況發生，無法事先預測道路何處積水。

而事故發生前晚10時至11時的時雨量分別是14公釐及33.5公釐，已接近大雨等級的強降雨，導致海拔相對低處積水未退，且鑑定報告未提出相關科學採證，即認定該局未盡設置適當排水設施的養護責任，欠缺客觀性。

檢警調查，曾經抽血檢測，換算呼氣酒精濃度為每公升1.345毫克，且時速94至135公里快速通過該路段。工務局認不能因為路面積水，就認應負一成的責任。

台南高分院合議庭引用逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心報告，認曾超速及體內酒精過量為肇事主因，曾有過失很明確。但合議庭也認為，曾酒駕或超速開車有過失，不能因此反推該路段沒有「易生積水難以排水」的欠缺、瑕疵。

因此，一審斟酌事故發生原因強弱，認工務局應負擔10%的過失責任，過失相抵，減輕其賠償金額為10%，合計應賠償曾的妻女及父母5人共74萬多元。二審也認定工務局有疏失，駁回上訴定讞。

事故

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