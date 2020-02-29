快訊

新冠肺炎首起院內感染破口 張上淳指出關鍵原因

229壽星不要哭！這天的壽星慶生要等146年

就怕鄉下沒人監票 他分享「作票陰謀論」法官不罰

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
2020大選前，網路流傳謠言稱選務人員遭撤換，遭中選會駁斥，高雄市郭姓男子去年底仍轉發「作票說」，近日橋頭簡易庭裁定郭不罰，可抗告。記者賴郁薇／翻攝中央選舉委員會粉專
2020大選前，網路流傳謠言稱選務人員遭撤換，遭中選會駁斥，高雄市郭姓男子去年底仍轉發「作票說」，近日橋頭簡易庭裁定郭不罰，可抗告。記者賴郁薇／翻攝中央選舉委員會粉專

2020總統大選落幕，但選前鬧出監票紛擾，網路流傳有自稱2018年的選務人員遭「無預警換掉」，憂心總統大選票匭恐被動手腳，惹來中央選舉委員會嚴正駁斥「假消息」。然而，高雄市郭姓男子也轉發「作票說」，遭警方認定散布謠言，依違反社維法移送；近日橋頭簡易庭裁定郭不罰，可抗告。

郭男去年12月在臉書轉發文，內容提及，「我是11/24大安區古亭國小選務人員，說好的明年1/11，還是我們原班人馬做選務。十月初，無聲無我打電話去問，我們整批都無預警被換掉了」，內文還質疑道，往年選務人員都大缺，怎麼在沒有對外公告的狀況下，就有一批人取代舊選務人員，「就怕鄉下地方，沒人全程監票。」

郭轉發的內容還寫到，「一轉眼整箱票櫃換掉」，直說做手腳的方法很多，很容易，文末呼籲網友「重要，轉傳」。

然而，該則訊息早郭男發文前1個月，中選會就已發新聞稿澄清，「是假消息」，強調選務工作秉持中立立場，各票所都有監察員，投票開票過程公開透明，甚至公布原PO者是徐姓網友，根本不曾是所謂古亭國小的選務人員。警方認為郭男的行為明顯妨害安寧秩序，傳喚他到案說明。

郭警詢時聲稱「看到這消息很緊張，才會轉貼希望大家多注意」，事後已刪文，但警方仍依違反社維法將他移送法辦。

橋頭簡易庭審理，認為該文並非郭所撰寫，雖然文字與事實不符，有值得議論、甚至引發公眾不當聯想之處，但警方提出的事證不足以證明郭轉發貼文已讓聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，進而影響公共安寧，與社會秩序維護法構成要件不相符，裁定不罰，可抗告。

假消息

延伸閱讀

旗美有個案？他提醒戴口罩 法官認證：防疫正確...不罰

捷運阿伯「從武漢回來」？車廂陷恐慌 法官一查...不罰

黨主席補選照辦 國民黨：強化投開票所消毒與動線

避免重蹈愛州亂象 內州選務人員被下令封口

相關新聞

影／追疫情假訊息 宜警14小時逮幕後貼文者

宜蘭縣警察局嚴查疫情假訊息，發現有人散播「台灣疫情失控 軍方接管」的假訊息，14小時內，火速逮幕後貼文者，全案依違反「嚴...

捷運阿伯「從武漢回來」？車廂陷恐慌 法官一查...不罰

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市吳姓男子上月底遭女網友在臉書「報廢公社二館」爆料，他搭捷運時狂講電話，還自曝「從武漢回來」，惹得...

查緝加鼓勵 移工防疫政策遭疑「徒增醫護負擔」

因應中央流行疫情指揮中心日前公布案32例，為一名30餘歲印尼籍非法女看護，勞動部蔡孟良昨天說，將與移民署協商重啟「擴大自...

駭客通緝犯大陸返台 檢方視訊訊問 移往看守所隔離14天

張姓通緝犯從大陸搭機返台歸案，昨晚9點時抵達松山機場，直接遭航空警察攔下，台北地檢署以視訊偵訊，確認人別無誤，且無暫緩發...

美股重挫台股爆跌 男子玩期貨虧本告金管會求國賠敗訴

鄭姓男子前年投資股市期貨交易，因前一日美股重挫，導致隔天台股一開盤就崩盤，盤中一度最大下跌685點，期貨經紀商代沖銷，致...

旗美有個案？他提醒戴口罩 法官認證：防疫正確...不罰

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市鄭姓男子上月底在臉書社團「內門. 旗山. 大小事」貼文「武漢通報，旗美地區已有個案」，呼籲來往人...

路基改善工程路面高低差6公分 騎士自摔1死4傷

曜鼎營造公司2018年承攬新北市汐止區公所發包工程，在福德一路高速公路橋下方，改善局部路段路基，竟僅在路旁擺放三角椎，沒...

為博關心虛構遭恐嚇性侵 醫師：心理治療、信仰幫助她

嘉義王姓女子為博取同事關心，虛構遭陌生男子恐嚇、跟蹤，還發恐嚇簡訊給同事，並報案遭性侵，經員警調查為虛構造假，依法送辦被...

羅莉控男子 網路分享少女色情影片糗了

新北市劉姓男子今年上網瀏覽未成年女子猥褻等色情畫面及影片，不僅下載還透過網際網路分享軟體上傳檔案，供不特定人士欣賞，新北...

假稱被性侵、恐嚇 露骨簡訊露餡

王姓女子為博取同事關心，虛構遭陌生男子恐嚇、跟蹤、性侵，還發恐嚇簡訊給同事，報案遭性侵，被查出造假後依法送辦、法院判刑罰款；還有婦女擔心丈夫外遇，帶未生病子女看病，經診斷確認生病的是母親，為營造弱勢情境，心理師研判此為「代理型佯病症」。

採尿未違法 毒駕男二審敗訴

吳姓男子前年毒駕遭警方盤查，搜出愷他命毒品，遭強制採尿送辦，判刑確定外，遭裁罰九萬元，吊銷駕照。吳不服提行政訴訟，一審以採尿未獲吳「真摯性同意（真心誠意的同意）」，撤銷裁罰，台北市交通事件裁決所上訴，二審逆轉，改判吳敗訴，仍認定他毒駕要受罰。

警因公務判拘役 基層挺上訴

陳姓員警處理少年滋事，騎警用機車到場和無照騎車的官姓少年相撞，導致官後座的陳姓男子左腳骨折；桃園地院以陳員攔停前沒用口頭、手勢或鳴警笛，認定他有過失，依過失傷害罪判陳員拘役卅日，可上訴；桃園警方對此紛表不服，力挺陳員上訴。

熱門新聞

南美二館「打野戰」 男子拘役20日

美股重挫台股爆跌 男子玩期貨虧本告金管會求國賠敗訴

捷運阿伯「從武漢回來」？車廂陷恐慌 法官一查...不罰

台20線南橫公路傳憾事 19歲機車男騎士自撞身亡

新北土城連續3起群狗獵殺街貓致死 目擊者心有餘悸

成大學生實驗傳意外 稀硝酸水潑濺眼睛及腹部送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。