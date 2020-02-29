就怕鄉下沒人監票 他分享「作票陰謀論」法官不罰

2020總統大選落幕，但選前鬧出監票紛擾，網路流傳有自稱2018年的選務人員遭「無預警換掉」，憂心總統大選票匭恐被動手腳，惹來中央選舉委員會嚴正駁斥「假消息」。然而，高雄市郭姓男子也轉發「作票說」，遭警方認定散布謠言，依違反社維法移送；近日橋頭簡易庭裁定郭不罰，可抗告。

郭男去年12月在臉書轉發文，內容提及，「我是11/24大安區古亭國小選務人員，說好的明年1/11，還是我們原班人馬做選務。十月初，無聲無我打電話去問，我們整批都無預警被換掉了」，內文還質疑道，往年選務人員都大缺，怎麼在沒有對外公告的狀況下，就有一批人取代舊選務人員，「就怕鄉下地方，沒人全程監票。」

郭轉發的內容還寫到，「一轉眼整箱票櫃換掉」，直說做手腳的方法很多，很容易，文末呼籲網友「重要，轉傳」。

然而，該則訊息早郭男發文前1個月，中選會就已發新聞稿澄清，「是假消息」，強調選務工作秉持中立立場，各票所都有監察員，投票開票過程公開透明，甚至公布原PO者是徐姓網友，根本不曾是所謂古亭國小的選務人員。警方認為郭男的行為明顯妨害安寧秩序，傳喚他到案說明。

郭警詢時聲稱「看到這消息很緊張，才會轉貼希望大家多注意」，事後已刪文，但警方仍依違反社維法將他移送法辦。

橋頭簡易庭審理，認為該文並非郭所撰寫，雖然文字與事實不符，有值得議論、甚至引發公眾不當聯想之處，但警方提出的事證不足以證明郭轉發貼文已讓聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，進而影響公共安寧，與社會秩序維護法構成要件不相符，裁定不罰，可抗告。