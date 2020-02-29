美股重挫台股爆跌 男子玩期貨虧本告金管會求國賠敗訴

鄭姓男子前年投資股市期貨交易，因前一日美股重挫，導致隔天台股一開盤就崩盤，盤中一度最大下跌685點，期貨經紀商代沖銷，致損失2294萬餘元，鄭對台指選擇權交易嚴重失序時，台灣期貨交易所未宣布暫停交易，認為金管會監督有重大失職，請求國賠100萬元。新北地院認為盤市重挫是「市場因素」造成，非人為操縱，不符合國家賠償要件，駁回鄭男之訴。

判決指出，鄭男2年前在證券公司開戶投資期貨，在107年2月6日國內期貨市場因受前一日美股重挫影響（道瓊指數下跌1,175.21點，跌幅4.6％），當日台股期貨開盤即下跌284 點（跌幅2.6％），盤中最大下跌685 點（跌幅6.27％），因保證金不足，證券公司期貨經紀商執行代沖銷，導致鄭損失2294萬7550元。

鄭對台灣期貨交易所於當日台指選擇權交易嚴重失序時，未依期貨交易法規定宣布暫停交易，金管會更未善盡監督之責，讓期貨經紀商以不合理價格執行代為沖銷，導致投資人大失血，金管會有明顯重大失職，提告請求國賠100萬元。

經查107年2月6 日當日係因大量代沖銷委託單在短時間內湧入市場，因而造成部分台指選擇權序列買賣供需暫時失衡，致短暫價格波動，是市場因素造成，非人為操縱、電腦系統中斷或天災等非市場因素所致，與期交所業務規則第116 條規定的情況不符，新北地院日前駁回鄭男之訴。