快訊

「台灣已進入社區傳染」台大醫：健康者不用戴口罩不適用

脫口案34醫院群聚在林口... 陳時中：請忽略地點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股重挫台股爆跌 男子玩期貨虧本告金管會求國賠敗訴

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
美股重挫致台股爆跌，鄭姓男子玩期貨虧本近3000萬元，怒告金管會監督有重大失職，請求國賠判敗訴。示意圖／Ingimage
美股重挫致台股爆跌，鄭姓男子玩期貨虧本近3000萬元，怒告金管會監督有重大失職，請求國賠判敗訴。示意圖／Ingimage

鄭姓男子前年投資股市期貨交易，因前一日美股重挫，導致隔天台股一開盤就崩盤，盤中一度最大下跌685點，期貨經紀商代沖銷，致損失2294萬餘元，鄭對台指選擇權交易嚴重失序時，台灣期貨交易所未宣布暫停交易，認為金管會監督有重大失職，請求國賠100萬元。新北地院認為盤市重挫是「市場因素」造成，非人為操縱，不符合國家賠償要件，駁回鄭男之訴。

判決指出，鄭男2年前在證券公司開戶投資期貨，在107年2月6日國內期貨市場因受前一日美股重挫影響（道瓊指數下跌1,175.21點，跌幅4.6％），當日台股期貨開盤即下跌284 點（跌幅2.6％），盤中最大下跌685 點（跌幅6.27％），因保證金不足，證券公司期貨經紀商執行代沖銷，導致鄭損失2294萬7550元。

鄭對台灣期貨交易所於當日台指選擇權交易嚴重失序時，未依期貨交易法規定宣布暫停交易，金管會更未善盡監督之責，讓期貨經紀商以不合理價格執行代為沖銷，導致投資人大失血，金管會有明顯重大失職，提告請求國賠100萬元。

經查107年2月6 日當日係因大量代沖銷委託單在短時間內湧入市場，因而造成部分台指選擇權序列買賣供需暫時失衡，致短暫價格波動，是市場因素造成，非人為操縱、電腦系統中斷或天災等非市場因素所致，與期交所業務規則第116 條規定的情況不符，新北地院日前駁回鄭男之訴。

台股 金管會 國賠

延伸閱讀

台股周一年線保衛戰 法人：逢低布局高殖利率成長股

名師看台股 高點延至Q4

失聯卡友溢繳款 啟動清查

美股崩跌1190點史上最慘 台股下周剉咧等

相關新聞

影／追疫情假訊息 宜警14小時逮幕後貼文者

宜蘭縣警察局嚴查疫情假訊息，發現有人散播「台灣疫情失控 軍方接管」的假訊息，14小時內，火速逮幕後貼文者，全案依違反「嚴...

捷運阿伯「從武漢回來」？車廂陷恐慌 法官一查...不罰

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市吳姓男子上月底遭女網友在臉書「報廢公社二館」爆料，他搭捷運時狂講電話，還自曝「從武漢回來」，惹得...

查緝加鼓勵 移工防疫政策遭疑「徒增醫護負擔」

因應中央流行疫情指揮中心日前公布案32例，為一名30餘歲印尼籍非法女看護，勞動部蔡孟良昨天說，將與移民署協商重啟「擴大自...

駭客通緝犯大陸返台 檢方視訊訊問 移往看守所隔離14天

張姓通緝犯從大陸搭機返台歸案，昨晚9點時抵達松山機場，直接遭航空警察攔下，台北地檢署以視訊偵訊，確認人別無誤，且無暫緩發...

美股重挫台股爆跌 男子玩期貨虧本告金管會求國賠敗訴

鄭姓男子前年投資股市期貨交易，因前一日美股重挫，導致隔天台股一開盤就崩盤，盤中一度最大下跌685點，期貨經紀商代沖銷，致...

旗美有個案？他提醒戴口罩 法官認證：防疫正確...不罰

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市鄭姓男子上月底在臉書社團「內門. 旗山. 大小事」貼文「武漢通報，旗美地區已有個案」，呼籲來往人...

路基改善工程路面高低差6公分 騎士自摔1死4傷

曜鼎營造公司2018年承攬新北市汐止區公所發包工程，在福德一路高速公路橋下方，改善局部路段路基，竟僅在路旁擺放三角椎，沒...

為博關心虛構遭恐嚇性侵 醫師：心理治療、信仰幫助她

嘉義王姓女子為博取同事關心，虛構遭陌生男子恐嚇、跟蹤，還發恐嚇簡訊給同事，並報案遭性侵，經員警調查為虛構造假，依法送辦被...

羅莉控男子 網路分享少女色情影片糗了

新北市劉姓男子今年上網瀏覽未成年女子猥褻等色情畫面及影片，不僅下載還透過網際網路分享軟體上傳檔案，供不特定人士欣賞，新北...

假稱被性侵、恐嚇 露骨簡訊露餡

王姓女子為博取同事關心，虛構遭陌生男子恐嚇、跟蹤、性侵，還發恐嚇簡訊給同事，報案遭性侵，被查出造假後依法送辦、法院判刑罰款；還有婦女擔心丈夫外遇，帶未生病子女看病，經診斷確認生病的是母親，為營造弱勢情境，心理師研判此為「代理型佯病症」。

採尿未違法 毒駕男二審敗訴

吳姓男子前年毒駕遭警方盤查，搜出愷他命毒品，遭強制採尿送辦，判刑確定外，遭裁罰九萬元，吊銷駕照。吳不服提行政訴訟，一審以採尿未獲吳「真摯性同意（真心誠意的同意）」，撤銷裁罰，台北市交通事件裁決所上訴，二審逆轉，改判吳敗訴，仍認定他毒駕要受罰。

警因公務判拘役 基層挺上訴

陳姓員警處理少年滋事，騎警用機車到場和無照騎車的官姓少年相撞，導致官後座的陳姓男子左腳骨折；桃園地院以陳員攔停前沒用口頭、手勢或鳴警笛，認定他有過失，依過失傷害罪判陳員拘役卅日，可上訴；桃園警方對此紛表不服，力挺陳員上訴。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。