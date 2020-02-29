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駭客通緝犯大陸返台 檢方視訊訊問 移往看守所隔離14天

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

張姓通緝犯從大陸搭機返台歸案，昨晚9點時抵達松山機場，直接遭航空警察攔下，台北地檢署以視訊偵訊，確認人別無誤，且無暫緩發監必要，指揮警方寄禁台北看守所，將獨居檢疫14天，再決定是否移送台北監獄執行。

北檢檢察官指出，昨晚張男歸案時，並未說明歸案理由，也沒有明確指出因新冠肺炎疫情延燒才決定返台，張男抵台沒有發燒等症狀，經視訊訊問確認人別等資料後，發出指揮書諭知移交北所。

據悉，張男因犯偽造文書罪遭判刑，逃亡大陸長達13年，航警先接獲張男友人致電，指出張從上海虹橋機場搭機返台，預計在9時許抵達松山機場，警方立即通報北檢。

檢方指示航警，只要張男入境立即攔下，昨夜張如期入境，立刻遭攔下，檢察官「遠端視訊」訊問人別，確認身分後，由航警載著張男至北檢，警方下車拿取指揮書，再開往北所隔離14天，待14天後，確認未有新冠肺炎，將送往北監執行。

科技公司工程師張男2000年間發現微軟系統漏洞，趁機駭入中央信託局與協和證券網站，竊取客戶帳號密碼，假冒客戶名義下單買股，待股價抬高後，用自己的帳戶賣股，牟取不法利益，直到券商發現交易異常報案，檢警調查後找出駭客張男。

張遭依偽造文書罪判處1年10月徒刑，卻未到案執行，轉而逃亡大陸，北檢發出通緝，行刑權時效至2025年8月23日消滅，他則不斷主張時效在2012年8月11日就消滅，多次想返台但均遭駁回。去年修法後，行刑權時效延長到2027年8月11日才消滅。

松山機場 新冠肺炎 偽造文書

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