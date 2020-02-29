查緝加鼓勵 移工防疫政策遭疑「徒增醫護負擔」

因應中央流行疫情指揮中心日前公布案32例，為一名30餘歲印尼籍非法女看護，勞動部蔡孟良昨天說，將與移民署協商重啟「擴大自行到案專案」，且最快下周就讓醫護人員在登記陪病者時，同步查詢外籍看護是否為非法外籍移工；對此，移工團體認為，目前作法是變相查緝逃逸移工，只會增加第一線護理人員負擔。

案32是30餘歲印尼籍非法女看護因照顧案27遭受感染，此案例曝光後外界擔心失聯移工成防疫破口，勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良昨天說，下周將與移民署協商重啟「擴大自行到案專案」，在查緝之餘以鼓勵方式讓失聯移工主動到案；且最快下周就能讓醫護人員在登記陪病者時，配合移民署資料同步查詢外籍看護是否為非法移工。

2018年底發生越客脫團事件，移民署為此於去年1月至6月啟動「擴大自行到案專案」，以「免予收容」「縮短列管期間及降低罰金」等放寬措施，鼓勵失聯移工自行到案；為期半年的專案就查處約2萬6000名非法外來人口，加上數次全國性掃蕩，失聯人口移工人數已降至4.8萬人。

對於重啟專案能否有效避免失聯移工成為防疫破口，有移民官指出，儘管啟動擴大自行到案專案並強力掃蕩，國內仍有4.8萬名失聯人口，與案32類似的移工，無論合法或非法，多數為的還是賺錢養家，主動出面接受隔離就無法工作賺錢，其意願可想而知。

對此，TIWA（台灣國際勞工協會）秘書長陳秀蓮說，目前勞動部的做法，是變相查緝逃逸移工，一方面讓逃逸移工躲得更隱密，真的有感染症狀也不敢出面；另一方面，因為外籍移工長期彌補我國長照人力空缺，現在這些人不敢出來工作，勢必增加第一線醫護人員的工作負擔。

陳秀蓮說，過去發生重大公安事故，或這次出現確診的逃逸外勞，政府從未檢討政策上對移工的剝削，永遠只有查緝作為，規避制度上剝削移工的事實。實際上，台灣的低階勞動市場，是靠這些移工來支撐，他們過去因為政策剝削進入廉價勞動市場求生存，當重大事件來臨，又變成政府口中的防疫破口及社會安全漏洞，這對這群人是非常不公平的。

陳秀蓮認為，政府要面對目前防疫問題，不是查緝，反而是要有一個公開的態度讓移工知道，不論合法與否，得到的醫療照顧不會有落差，同時特赦逃逸身分，才能讓移工願意配合防疫政策，否則受最大影響的，將是第一線護理人員和需要長照的家庭。