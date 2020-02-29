夾帶水果入監給受刑人 監獄管理員遭判撤職

台南明德外役監戒護管理員李竟祥被控104年底起收賄而夾帶水果、衣褲等給受刑人。司法院公懲會日前認定他觸犯刑罰法律外，也違背公務員服務法，判他撤職及停止任用2年。

判決指出，李竟祥為明德外役監戒護科的管理員，明知相關法律及法規命令，卻接受受刑人家屬請託及收受款項，於民國104年底起，規避明德外役監寄入物品檢查等規定，於上班時間夾帶水果、衣褲、生活用品等物進入明德外役監交付給受刑人。

判決指出，受刑人長年茹素，又不喜歡吃已經切開或剝開檢查的水果。李竟祥在104年12月底時，已擔任監獄戒護科管理員長達15年，對於監獄相關規定，水果須經切開或撥開檢查後才可送入等規定，熟稔且明知應嚴加遵守。

一審及二審法院均依貪污等罪判李男7年徒刑、褫奪公權4年，案件目前上訴到最高法院中。