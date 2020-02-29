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通緝犯自大陸返台投案 北檢視訊後發監執行

中央社 / 台北29日電

張姓男子因案遭判刑1年10月後逃亡，昨天主動自中國大陸上海虹橋機場搭機返抵松山機場投案。北檢考量張男為檢疫對象，以視訊方式偵訊後，交由航警發監執行。

警方指出，張男並未告知是因中國新冠肺炎疫情，才願意返台投案。

張姓男子原為資訊工程師，涉嫌自民國89年起多次侵入他人電腦冒用他人名義及個人資料，再透過網路冒名下單買賣股票，從中牟取不法利益新台幣4萬2500元。

張姓男子95年間被判刑1年10月確定，但未到案服刑，北檢96年發布通緝，行刑權將於114年8月23日消滅。

航空警察局台北分局今天表示，張姓男子的友人昨天來電宣稱張男想返台投案，預計晚間9時許，張男會從中國大陸上海虹橋機場搭機返抵松山機場，獲報後隨即通知衛生單位到場協助。

警方指出，張姓男子入境抵達松山機場時，經疾管署機場檢疫人員依中央流行疫情指揮中心訂定檢疫規則，對張男量測體溫並開立居家檢疫通知書。

台北地檢署考量張姓男子自中國大陸返台，為檢疫對象，雖無發燒、咳嗽等症狀，仍要求張男留在航警隊部，採用視訊方式偵訊確認人別身分，訊後由航警直接將張男送往台北看守所發監執行。

警方表示，張姓男子為居家檢疫對象，員警在解送過程有做好必要防護措施。

松山機場 居家檢疫

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