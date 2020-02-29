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旗美有個案？他提醒戴口罩 法官認證：防疫正確...不罰

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市鄭姓男子在臉書社團轉發文說「武漢通報，旗美地區已有個案」，呼籲戴口罩防疫，遭指涉散佈不實謠言。示意圖／123R
高雄市鄭姓男子在臉書社團轉發文說「武漢通報，旗美地區已有個案」，呼籲戴口罩防疫，遭指涉散佈不實謠言。示意圖／123R

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市鄭姓男子上月底在臉書社團「內門. 旗山. 大小事」貼文「武漢通報，旗美地區已有個案」，呼籲來往人口密集地區一定要戴口罩。警方介入了解，認為鄭涉違反社會秩序維護法，將他移送法辦；旗山簡易庭認為，即便消息有所不實，但戴口罩本來就是防止病毒傳染的方式之一，裁定不罰，可抗告。

鄭男今年1月26日晚間，在「內門. 旗山. 大小事」貼文，聲稱「武漢通報，旗美地區已有個案，高醫，三民五案；義大，燕巢一案」，提醒來往人口密集地區一定要戴口罩，文末還寫到，「請看圖片，不要詢問，多點提防也不會怎樣，一堆人抱持懷疑心態」。

旗山警方介入了解，傳喚鄭到案說明，鄭男坦承有發文，但堅決否認犯違反社維法，辯說只是轉發對話截圖，不曉得原文真偽，強調轉發目的只是要提醒大家「多多注意疫情」，希望大家出門時戴口罩，避免感染、或傳染新冠肺炎。

但警方仍認為鄭貼文恐涉嫌散布不實謠言，使聽聞者產生莫名恐慌，足以影響安寧秩序，依違反涉違法將他移送法辦。

旗山簡易庭審理認為，現今資訊紛紜，一般讀者不見得有足夠資訊判斷或查證能力，自然容易偏信其信賴者所發布的新聞資訊，難以要求閱聽人過高的查證義務；鄭雖然曾轉發貼文，但無從證明他明知貼文部仍故意轉發，況且，鄭在知道該文是假消息後，也隨即刪文。

法官認為，鄭男說只是發文提醒大家多多注意疫情等辯詞應可採信，再者，戴口罩本來就是防止病毒傳染的方式之一，提醒民眾往來人口密集區時戴口罩，應該不足以讓聽聞者產生畏懼或恐慌負面心理，不構成影響公共安寧。

旗山簡易庭認為，權案沒有證據證明鄭故意散播不實消息，也難認有影響公共安寧，不符合社會秩序維護法構成要件，裁定不罰，可抗告。

口罩 新冠肺炎 疫情

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