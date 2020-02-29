影／追疫情假訊息 宜警14小時逮幕後貼文者

宜蘭縣警察局嚴查疫情假訊息，發現有人散播「台灣疫情失控 軍方接管」的假訊息，14小時內，火速逮幕後貼文者，全案依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送法辦。

警方今天指出，這起「台灣疫情失控 軍方接管」假訊息案件，經查是臉書帳號「莊○○ 」轉貼帳號Tang Jiacheng在全球華人軍事聯盟的貼文，內容提及「台灣疫情失控，軍方接管台北，蔡當局當街燒死疫情患者 」等，還有其他簡體字的內文，明顯是散播不實貼文。

宜蘭縣政府警察局刑事警大隊科偵隊在PO文後14小時內，即在新北市將貼文者通知到案，貼文者因涉嫌散播有關「嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息」，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條移請台灣新北地方檢署偵辦。

警方指出，違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可處3年以下有期徒刑、併科新台幣3百萬元以下罰金。

警方呼籲，民眾如接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，即使出於善意的提醒，也可能涉及散播假訊息的行為，民眾千萬要小心謹慎，以免觸法。

宜蘭縣政府警察局表示，新冠肺炎疫情持續升溫，行政院宣布2月27日中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，立法院也三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」加重罰則條例，警政署也下令全國警察機關配合查緝，宜蘭縣警察局成立專責小組，並與地檢署建立聯繫窗口加強查辦散播「有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息」。