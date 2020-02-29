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路基改善工程路面高低差6公分 騎士自摔1死4傷

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

曜鼎營造公司2018年承攬新北市汐止區公所發包工程，在福德一路高速公路橋下方，改善局部路段路基，竟僅在路旁擺放三角椎，沒有設置警告標示，且路面凹陷坑洞高低差深度6公分，1周內導致1死4傷的交通事故。士林地檢署日前偵結，依業務過失致死罪嫌，起訴賴姓負責人和工程現場負責人王姓男子。

起訴指出，曜鼎公司賴女、王男能注意卻疏未注意，僅指示工人在施工道路兩旁放置交通錐，並用黃黑相間的橫桿連間，未放置醒目的告示牌、警示燈等夜間警告照明設施，提醒用路人前方有施工路面不平情形。

李姓騎士在12月16日晚上8時許，行經施工路段時，因現場警示標誌不明顯，也沒有足夠照明設施，路面凹陷坑洞高地差深度達6公分，致自摔人車倒地，受有頭部多處顱骨骨折、嚴重顱內出血、疑似右側視神金損傷、頸椎受傷等傷害。

隔日上午6時許，陳姓騎士行經此路段，也因警告標示不明顯、路面高地落差跌倒，造成頭部外傷、嚴重腦挫傷、顱骨骨折、顱內出血、肺炎併呼吸衰竭及呼吸性酸血症，還有身體多處骨折，急救住院在2019年1月14日宣告不治。

這此工程在2018年12月11至17日，除造成李受傷、陳不治，還有李姓騎士等3人騎車自摔倒地受傷。他們證稱，現場僅有擺放交通錐並用橫桿連間，距離斷層路面僅約5公尺，現場沒有安裝夜間照明設備，因視線不佳、高低斷層閃避不及自摔倒地受傷。

賴姓負責人供稱，曜鼎營造公司在2018年11月8日至同年12月28日，承攬汐止區公所發包的「107年度災害緊急搶修及復建工程」，王男則是施工現場負責人。

王男供稱，12月16日施工地點沒有路面補強及鋪設臨時路面，僅檢查巡視路面碎石清理，工程計畫需要經賴女同意，也需回報現場施工狀況給她知道。

依交通事故現場拍攝的照片證實，路面坑洞高低差深度達6公分，且僅有在施工路段擺放交通錐並用橫桿連接。

檢察官認為，施工期間，曜鼎應用土壤填平夯壓地面上所有洞隙，裝設施工圍籬、公告牌與交通維持設施，並設置警告、禁制等施工標誌及警告照明設施，全案依照業務過失致死罪嫌，起訴賴、王2人。

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