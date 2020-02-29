捷運阿伯「從武漢回來」？車廂陷恐慌 法官一查...不罰

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市吳姓男子上月底遭女網友在臉書「報廢公社二館」爆料，他搭捷運時狂講電話，還自曝「從武漢回來」，惹得車廂裡的乘客大翻白眼；爆料聞瘋傳，外界撻伐聲浪四起，吳遭警方依違反社會秩序維護法移送。然而，高雄簡易庭認為，可能是「烏龍一場」，裁定不罰，可抗告。

女網友爆料，1名阿伯搭捷運時，口罩半掩，講電話說到「從武漢回來」，音量大到整個車廂的人都聽見，不時用白眼看他；阿伯搭車到三多捷運站下車。雖然女網友向疾管署防疫專線「1922」求證，但專線人員回覆，武漢已封城，男子應該不太可能剛從武漢回來，況且，疾管署都會追蹤武漢返台個案，推斷男子可能故意製造恐慌。

然而，女網友不敢輕忽，直說「還是很擔心」，尤其該名阿伯一直到下車才拉上口罩，「要是他真從武漢回來，車上的人不就很倒霉」。「武漢阿伯」風波鬧得大，警方也介入追查，循線追查到吳姓男子。

吳男到案堅決否認在捷運車廂有上述言論，辯稱他是因朋友傳來一則有關新冠肺炎的影片，兩人才聊起與肺炎相關的事，對話過程中沒提到自己從武漢回來。但警方不敢大意，查詢吳男近期出入境資料，發現他並沒有出入武漢，認為他在捷運車廂內的行為可能影響公共安寧，詢後仍依違反社會秩序維護法，將吳移送法辦。

業經高雄簡易庭審理，認為警方僅有附上爆料網友的翻拍照片佐證，卻無法證明吳男確有故意捏造虛偽不實事實散發傳布於眾，難單憑此就論斷吳違反社維法，裁定不罰，可抗告。