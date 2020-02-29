快訊

第34例院內感染？陳時中：院外感染可能性高

游泳／孫楊曾嗆對手輸家 禁賽8年反成落水狗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運阿伯「從武漢回來」？車廂陷恐慌 法官一查...不罰

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市吳姓男子遭網友爆料，上月底在高雄捷運自稱「從武漢回來」，惹得外界一陣恐慌，警方也介入調查。記者賴郁薇／翻攝
高雄市吳姓男子遭網友爆料，上月底在高雄捷運自稱「從武漢回來」，惹得外界一陣恐慌，警方也介入調查。記者賴郁薇／翻攝

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市吳姓男子上月底遭女網友在臉書「報廢公社二館」爆料，他搭捷運時狂講電話，還自曝「從武漢回來」，惹得車廂裡的乘客大翻白眼；爆料聞瘋傳，外界撻伐聲浪四起，吳遭警方依違反社會秩序維護法移送。然而，高雄簡易庭認為，可能是「烏龍一場」，裁定不罰，可抗告。

女網友爆料，1名阿伯搭捷運時，口罩半掩，講電話說到「從武漢回來」，音量大到整個車廂的人都聽見，不時用白眼看他；阿伯搭車到三多捷運站下車。雖然女網友向疾管署防疫專線「1922」求證，但專線人員回覆，武漢已封城，男子應該不太可能剛從武漢回來，況且，疾管署都會追蹤武漢返台個案，推斷男子可能故意製造恐慌。

然而，女網友不敢輕忽，直說「還是很擔心」，尤其該名阿伯一直到下車才拉上口罩，「要是他真從武漢回來，車上的人不就很倒霉」。「武漢阿伯」風波鬧得大，警方也介入追查，循線追查到吳姓男子。

吳男到案堅決否認在捷運車廂有上述言論，辯稱他是因朋友傳來一則有關新冠肺炎的影片，兩人才聊起與肺炎相關的事，對話過程中沒提到自己從武漢回來。但警方不敢大意，查詢吳男近期出入境資料，發現他並沒有出入武漢，認為他在捷運車廂內的行為可能影響公共安寧，詢後仍依違反社會秩序維護法，將吳移送法辦。

業經高雄簡易庭審理，認為警方僅有附上爆料網友的翻拍照片佐證，卻無法證明吳男確有故意捏造虛偽不實事實散發傳布於眾，難單憑此就論斷吳違反社維法，裁定不罰，可抗告。

捷運 新冠肺炎

延伸閱讀

南韓新天地患者大媽受訪 否認是超級傳播者：我背黑鍋

細菌原來可以發電 配合空氣水分即可幫手機充電

武漢式焦慮！沒染疫卻進重症室 竟是得了「太擔心」的病

5G拚下半年開台 天價標金肺炎疫情來亂

相關新聞

捷運阿伯「從武漢回來」？車廂陷恐慌 法官一查...不罰

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市吳姓男子上月底遭女網友在臉書「報廢公社二館」爆料，他搭捷運時狂講電話，還自曝「從武漢回來」，惹得...

為博關心虛構遭恐嚇性侵 醫師：心理治療、信仰幫助她

嘉義王姓女子為博取同事關心，虛構遭陌生男子恐嚇、跟蹤，還發恐嚇簡訊給同事，並報案遭性侵，經員警調查為虛構造假，依法送辦被...

羅莉控男子 網路分享少女色情影片糗了

新北市劉姓男子今年上網瀏覽未成年女子猥褻等色情畫面及影片，不僅下載還透過網際網路分享軟體上傳檔案，供不特定人士欣賞，新北...

假稱被性侵、恐嚇 露骨簡訊露餡

王姓女子為博取同事關心，虛構遭陌生男子恐嚇、跟蹤、性侵，還發恐嚇簡訊給同事，報案遭性侵，被查出造假後依法送辦、法院判刑罰款；還有婦女擔心丈夫外遇，帶未生病子女看病，經診斷確認生病的是母親，為營造弱勢情境，心理師研判此為「代理型佯病症」。

採尿未違法 毒駕男二審敗訴

吳姓男子前年毒駕遭警方盤查，搜出愷他命毒品，遭強制採尿送辦，判刑確定外，遭裁罰九萬元，吊銷駕照。吳不服提行政訴訟，一審以採尿未獲吳「真摯性同意（真心誠意的同意）」，撤銷裁罰，台北市交通事件裁決所上訴，二審逆轉，改判吳敗訴，仍認定他毒駕要受罰。

警因公務判拘役 基層挺上訴

陳姓員警處理少年滋事，騎警用機車到場和無照騎車的官姓少年相撞，導致官後座的陳姓男子左腳骨折；桃園地院以陳員攔停前沒用口頭、手勢或鳴警笛，認定他有過失，依過失傷害罪判陳員拘役卅日，可上訴；桃園警方對此紛表不服，力挺陳員上訴。

法務部訂遺體相驗SOP 疑新冠肺炎者先採檢送驗

北部地區38歲女子發燒23日驟逝，懷疑是新冠肺炎惹禍，家屬指控相關單位互踢皮球，話題熱議。法務部為了妥速處理非病死或可疑...

新冠肺炎延燒 調查局發現大陸網軍將發動假訊息大戰

新冠肺炎持續延燒，調查局追查發現，部分不實訊息的樣態、規模與散布速率均大幅提升，經溯源調查，大陸社群已開始流傳台灣行政院...

二房東隔頂加套房出租 冷氣配線短路失火遭訴

台北市延平北路四段一處2樓頂加蓋，去年套房冷氣電線短路起火，燒毀房客的房間和物品，幸好消防人員快速撲滅火勢。檢警調查發現...

網傳政府低價收購口罩高價賣 女上班族貼假訊息遭法辦

新冠肺炎引發口罩搶購，上班族林姓女子在噗浪張貼訊息，指政府低價收購口罩，再高價賣給民眾，被刑事局通知說明，稱不知是假訊息...

就是他！調查局溯源假訊息 大陸網民藉兩岸粉專散布

調查局今天說，近期大量疫情不實訊息，經溯源追查，為大陸「微博社群」用戶如「台巴子想吃飛彈」等網民，藉臉書社團如「兩岸三地...

網冒用北市府LOGO稱「NC-488W疫苗問世」警將嚴辦！

台北市政府今天接獲檢舉，稱有網友在社群網路上冒用北市府LOGO，流傳兩則不實消息，一是稱我國已開發出新冠肺炎疫苗，二是稱...

熱門新聞

郵差整理包裹被關在廂型車內 拍窗無人搭救

士林木材行鐵皮工廠驚傳火警！濃黑煙竄天際 消防搶救中

腦中有聲音…新北又驚傳家庭悲劇 憂鬱兒徒手打死高齡母

南美二館「打野戰」 男子拘役20日

成大學生實驗傳意外 稀硝酸水潑濺眼睛及腹部送醫

新北土城連續3起群狗獵殺街貓致死 目擊者心有餘悸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。