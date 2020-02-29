為博關心虛構遭恐嚇性侵 醫師：心理治療、信仰幫助她

嘉義王姓女子為博取同事關心，虛構遭陌生男子恐嚇、跟蹤，還發恐嚇簡訊給同事，並報案遭性侵，經員警調查為虛構造假，依法送辦被法院判刑、罰款，心理師研判此為「代理型佯病症」；身心科醫師認為，這類患者多是從小造成人格特質，透過生病、說謊博取注意、同情，建議親友協助或透過信仰，助患者走出自我世界。

臨床心理師林姿吟指出，「代理型佯病症」又稱偽病，患者多缺少良好人際關係，會將自己營造成受害者，博取關心，患者也可能有「妄想知覺失調症」，沉浸在自己妄想中，希望獲取外界更多同情。

林姿吟說，佯病症患者缺乏足夠能力應付個人壓力，需培養欠缺的能力，否則可能一直用編故事方法因應挫折及壓力，若發現身邊友人出現此狀況，不宜當場戳破他，因為可能讓患者防衛心更強、不願接受治療，建議先傾聽，與患者先建立信任關係，再協助就診。

台中榮總嘉義分院副院長、身心科醫師黃敏偉指出，患者很多是從小造成人格特質，臨床上曾有孩童因為兄弟姊妹多，佯稱生病爭取父母關心，以身體弱勢博取關注。

他說，這類患者個性不一定只朝向虛構弱勢發展，也有人為贏取關注、更強化自己，要求表現比別人更好、一定要超越他人，養成不服輸的強勢特質。

「藥物不一定是最好方法！」黃敏偉認為，患者長大後可能虛擬創造一種角色扮演，甚至活在自己世界走不出來，如果衍發憂鬱病症，可透過藥物治療，但建議周邊親友幫忙他，透過心理、團體治療、信仰力量，助患者走出自我世界，發展更好人際關係、正向生活目標，避免一直活在自我為中心的心理世界。