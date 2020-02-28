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法務部訂遺體相驗SOP 疑新冠肺炎者先採檢送驗
北部地區38歲女子發燒23日驟逝，懷疑是新冠肺炎惹禍，家屬指控相關單位互踢皮球，話題熱議。法務部為了妥速處理非病死或可疑為非病死，涉罹患新冠肺炎的相驗案，今天制訂「法醫相驗解剖通報及處理流程」，將先採檢體送驗，却除疑慮後，再循相關程序辦理。
法務部新聞稿指出，因應新冠肺炎疫情期間，各地檢署處理死亡相驗案件時，若發現個案生前有疑似新冠肺炎疑慮，應依傳染病防治法規定，通報各地衛生主管機關。
傳染病罰製法第39條規定，「法醫師檢驗、解剖屍體，發現傳染病或疑似傳染病時，應立即採行必要之感染控制措施，並報告當地主管機關。」
法務部指出，針對可疑個案進行相驗時，先由法醫先採集咽喉檢體，並依程序迅速送驗。檢驗結果如為陰性，由檢察官進行後續相驗或解剖程序；如為陽性，則依傳染病防治法第50條規定進行火化等適當程序。
法務部呼籲，全民防疫時期，各地檢署堅守政府防疫陣線，落實執行「法醫相驗解剖通報及處理流程」，不產升任和防疫破口，法務部與衛生福利部合作分工，相關的通報、採驗程序，督導檢察機關依照SOP相驗，並適時與家屬詳盡說明，兼顧防疫必要及家屬需求，共同防止疫情蔓延。
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