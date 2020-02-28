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新冠肺炎境內確診人數最多 北海道宣布進入緊急狀態

落實防疫！警分局長添購400隨身酒精瓶供基層隨時消毒

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
台北市中正二分局長王旭昌特別採購400瓶隨身酒精罐，供分局每位員警使用。記者李隆揆／翻攝
台北市中正二分局長王旭昌特別採購400瓶隨身酒精罐，供分局每位員警使用。記者李隆揆／翻攝

因應防疫期間，警方仍需外出執勤，與民眾頻繁接觸，台北市中正二分局長王旭昌特別採購400瓶隨身酒精罐，供分局每位員警使用，隨時消毒、保護自己。

警方表示，防疫期間警局即配發罐裝酒精及額溫槍給外勤單位使用，但王旭昌考量基層員警每天外出執勤8至10小時，需與民眾頻繁接觸，雖已配戴口罩，但無法經常洗手消毒，故特別採購隨身酒精瓶，讓基層員警能隨時消毒。

但因市面上隨身酒精瓶取得不易，王旭昌先到轄內各店家詢問有無販賣隨身酒精空瓶，順利購買400瓶空瓶後，再一一分裝酒精，送給分局每位員警使用。

警方說，防疫期間，警察也投入大量人力協助防疫工作，與各防疫單位共同作為防疫抗戰的前線；希望民眾能給予支持鼓勵，最重要的是共同遵守國家政策，一起守護全國人民的健康。

台北市警局中正二分局長王旭昌（中）。記者李隆揆／翻攝
台北市警局中正二分局長王旭昌（中）。記者李隆揆／翻攝
台北市中正二分局長王旭昌特別採購400瓶隨身酒精罐，供分局每位員警使用。記者李隆揆／翻攝
台北市中正二分局長王旭昌特別採購400瓶隨身酒精罐，供分局每位員警使用。記者李隆揆／翻攝

酒精 警察 口罩 新冠肺炎

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