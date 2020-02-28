落實防疫！警分局長添購400隨身酒精瓶供基層隨時消毒

因應防疫期間，警方仍需外出執勤，與民眾頻繁接觸，台北市中正二分局長王旭昌特別採購400瓶隨身酒精罐，供分局每位員警使用，隨時消毒、保護自己。

警方表示，防疫期間警局即配發罐裝酒精及額溫槍給外勤單位使用，但王旭昌考量基層員警每天外出執勤8至10小時，需與民眾頻繁接觸，雖已配戴口罩，但無法經常洗手消毒，故特別採購隨身酒精瓶，讓基層員警能隨時消毒。

但因市面上隨身酒精瓶取得不易，王旭昌先到轄內各店家詢問有無販賣隨身酒精空瓶，順利購買400瓶空瓶後，再一一分裝酒精，送給分局每位員警使用。