新冠肺炎延燒 調查局發現大陸網軍將發動假訊息大戰

新冠肺炎持續延燒，調查局追查發現，部分不實訊息的樣態、規模與散布速率均大幅提升，經溯源調查，大陸社群已開始流傳台灣行政院發布公文，預備作為素材用於變造假訊息。

調查局分析原因，可能包括幾項因素，包括大陸網民不滿我國禁止口罩出口政策、大陸網民認定我國網民在大陸社群散布假訊息，大陸網民基於報復心態，群起串聯並蒐集我國真實文案圖片作為素材，對我國發動假訊息攻擊。

其中，大陸「微博」、「帝吧」等社群是製假訊息集散地，除「提供假訊息模板、文件、圖片等素材」外，更研析「兩岸語法差異」及「輿論鋪陳等散布策略」，以提升假訊息辨識難度。

調查局預估，大陸假訊息下一波攻擊主題及手法可能有5大類，包括「台灣將以不人道手法管控國內失控疫情」、「美國政要人員、智庫及論壇成員驚傳台灣政局出現不穩狀況」、「剪接照片以製造臺灣各地疫情失控事件」、「台灣官方針對假訊息進行澄清，是為避免疫情真實情況遭國人發現」、「偽造政府機關防疫相關不實公文」。

另外，調查局指出，相關假訊息是經由大陸「微博社群」用戶「台巴子想吃飛彈」與「深圳小天」等網軍，利用台灣時事、公眾人物、地名等資訊，假造或變造與政治、疫情相關的不實訊息，再藉兩岸三地交流相關臉書社團如「兩岸三地嘴炮交流（陸陸與灣灣）」等粉專進行散布。

大陸網民為達到散布假訊效果，會採用假訊息板模，以加速假造及傳佈效率，模板格式約略如：「○○是我的○○，住在○○，他在○○○的時候，聽到／看見○○○，原來／其實○○已經確診／死亡○○例，蔡政府○○○……」，內容偶爾參雜中國用語，且均利用人頭帳號在我國網路社群傳播。

調查局列舉7個疑似散布不實訊息的大陸人頭臉書帳號，包括：「胡鑫」、、「黄子涛」、「钟明远」、「孙大川」、「Wing Hong」、「YeKangzhuo」、「高兆」等。