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網冒用北市府LOGO稱「NC-488W疫苗問世」警將嚴辦！

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
為防止不實訊息造成恐慌，警方一定依法嚴查，民眾切勿以身試法。記者李隆揆／翻攝
為防止不實訊息造成恐慌，警方一定依法嚴查，民眾切勿以身試法。記者李隆揆／翻攝

北市政府今天接獲檢舉，稱有網友在社群網路上冒用北市府LOGO，流傳兩則不實消息，一是稱我國已開發出新冠肺炎疫苗，二是稱2月29日北市府將在指定醫院免費發放愛心口罩，警方獲報後已介入調查。

據了解，造謠者在冒用北市府公告格式及LOGO，在臉書等社群網路上散布假訊息，其一是稱我國在新冠肺炎防疫期間，經科學家努力，研發代號「NC-488W疫苗」，臨床安全性及有效性已通過驗證，目前正在生產，民眾2月28日下午3時起可自行憑健保卡到各指定醫院免費接種疫苗。

另則假訊息則稱疫情指揮中心提升一級開設，北市府將免費在指定醫院派發口罩，還有模有樣列出指定醫院名單，及北市府官網連結。台北市警局經接獲情資後已對不實訊息展開追查，目前不排除是境外人士以一次性帳號散布謠言，正積極查處當中。

警方呼籲，未經查證任意散播疫情謠言，足生損害於公眾或他人者，依據109年2月25日公布的「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三百萬元以下罰金。為防止不實訊息造成恐慌，警方一定依法嚴查，民眾切勿以身試法。

台北市政府今天接獲檢舉，稱有網友在社群網路上冒用北市府LOGO，流傳兩則不實消息。記者李隆揆／翻攝
台北市政府今天接獲檢舉，稱有網友在社群網路上冒用北市府LOGO，流傳兩則不實消息。記者李隆揆／翻攝
台北市政府今天接獲檢舉，稱有網友在社群網路上冒用北市府LOGO，流傳兩則不實消息。記者李隆揆／翻攝
台北市政府今天接獲檢舉，稱有網友在社群網路上冒用北市府LOGO，流傳兩則不實消息。記者李隆揆／翻攝

北市 新冠肺炎 疫苗 口罩

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