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就是他！調查局溯源假訊息 大陸網民藉兩岸粉專散布

中央社 / 台北28日電
網路假訊息太多，行政院長蘇貞昌在臉書闢謠：「根據屏東縣府調查，有紀錄以來，沒有人送青蛙到屏東體育館」。圖／翻攝自蘇貞昌臉書
網路假訊息太多，行政院長蘇貞昌在臉書闢謠：「根據屏東縣府調查，有紀錄以來，沒有人送青蛙到屏東體育館」。圖／翻攝自蘇貞昌臉書

調查局今天說，近期大量疫情不實訊息，經溯源追查，為大陸「微博社群」用戶如「台巴子想吃飛彈」等網民，藉臉書社團如「兩岸三地嘴炮交流」等粉專進行散布。

調查局發布新聞稿指出，近期大量武漢肺炎相關的不實訊息在台灣網路社群大量流傳，經溯源調查，是由大陸「微博社群」用戶如「台巴子想吃飛彈」與「深圳小天」等網民，利用台灣時事、政治人物、地名套換及變造內容，衍生大量變種假訊息，再藉兩岸三地交流相關臉書社團如「兩岸三地嘴炮交流（陸陸與灣灣）」及「黃○○後援會」等粉專進行散布。

調查局表示，由於台灣對假訊息的溯源查緝及澄清反應相當迅速，大陸網民為達到假訊息散布效果，群起採用假訊息模板，加速假造及散布效率。

調查局指出，假訊息模板格式約略如下：「○○是我的○○，住在○○，他在○○○的時候，聽到/看見○○○，原來/其實○○已經確診/死亡○○例，蔡政府○○○……」，內容偶有參雜大陸用語，且均利用人頭帳號在台灣網路社群傳播。

相關案例包括「我爸是民進黨議員，上次和王世堅聊天時提到肺炎，說現在台灣已經超過500例，死亡200例」、「其實疫情已經在高雄、台南等地傳播，每天都運好幾卡車的屍體去台中統一焚化。」

調查局列舉，散布不實訊息疑似為大陸人頭臉書帳號，請民眾提高警覺，這些人頭帳號並非僅限於此，甚至會偽裝成台灣用戶，須謹慎防範。

調查局表示，已溯源調查相關不實訊息，同時「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已通過，其中規範散播不實疫情訊息，將負刑事責任，提醒民眾勿理會假訊息，更勿轉傳不實訊息，以免誤蹈法網。

假訊息 疫情 肺炎 新冠肺炎 微博

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