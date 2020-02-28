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制止少年滋事車禍相撞 年輕男警遭判拘役30日基層不服

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
陳姓員警（右）處理少年滋事案件時發生車禍被依過失傷害判拘役30天，桃園市警察局長陳國進（左）去年曾赴派出所慰問，近期也將再去替陳員打氣。圖／報系資料照
陳姓員警（右）處理少年滋事案件時發生車禍被依過失傷害判拘役30天，桃園市警察局長陳國進（左）去年曾赴派出所慰問，近期也將再去替陳員打氣。圖／報系資料照

桃園警分局陳姓員警前年處理少年滋事，騎警用機車到場和無照騎車的官姓少年相撞，導致官後座的陳姓男子左腳骨折；法院以陳員攔停前沒用口頭、手勢或鳴警笛，且未注意前車狀況，認為他有過失，一審依過失傷害罪判陳員拘役30日，可上訴；桃園警方對此紛表不服，將力挺陳員上訴。

對於該判決出爐，基層警方大多難以接受，認為第一線士氣受挫，也替陳員抱屈；桃園市警察局長陳國進表示，近期內會去派出所慰問陳員，也支持他上訴，相關訴訟費用不會讓陳員自行負擔，並強調「絕不能讓同仁孤立無援」。

警方也說，事發後騎車的官姓少年、陳員彼此均未提告，反而隔了近半年，官後座的陳姓男子才控告陳員傷害，認為背後可能有人指點。

桃園地檢起訴指出，陳員（27歲）2018年2月9日晚上11點多，騎警用機車赴樹仁三街1處洗車場查看青少年聚集有無鬧事，本應注意攔停車輛駕駛人受檢時，先以口頭、手勢、哨音或開啟警鳴器攔阻，仍未停車者再以追蹤稽查方式俟機攔停。

檢方認為，陳貿然直行，1名官姓少年騎機車載陳姓友人從洗車場右轉，陳員見狀閃避不及，和官的機車擦撞，導致官和後座的陳摔倒，導致陳左腳踝骨折，去年4月依過失傷害起訴陳員。

法院審理時，陳員矢口否認犯行，辯稱他接到勤務指揮中心指示，一到場好幾輛機車就跑走，現場只剩4個人，對方說要去洗車場集合，他一過去10幾個青少年就要跑，後來官突然騎機車衝過來，自己來不及煞車就撞上，認為並沒有過失。

陳員辯護人則說，該事故是官車速過快，且右轉時未注意來車所致，陳員是依法執勤，當時雖未鳴笛，但執勤非有必要本來就不得任意鳴警笛，而陳員當時處理聚眾滋事勤務，主張阻卻違法。

官姓少年證稱，聽到有人喊警察來了自己因無駕照所以要趕快走，但陳姓友人立刻坐上他後座，自己剛轉出洗車場就被陳員機車從左後方撞倒，且陳員都沒有鳴警笛，有聽到他喊不要動，但同時已經撞到了；法院以陳員並未以口頭或警鳴器攔阻，撞到同時才口頭稱不要動，難認陳員無過失。

另陳員辯護人主張阻卻違法事由，法院認為，本件交通事故發生，是因陳員自身過失行為導致，與阻卻違法構成要件不符。

法院審酌，陳員因疏失發生車禍，考量他是接獲民眾報案到場處理，因公務發生交通事故，且雙方和解金無法達成共識，依過失傷害罪判處陳員拘役30日，得易科罰金。

事故 警察 傷害罪

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