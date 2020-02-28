外籍男攀飛機起落架 依入出國及移民法起訴

去年11月涉嫌闖入桃園機場管制區，攀上準備起飛班機起落架的外籍男子遭桃園地檢署依違反入出國及移民法起訴。檢方今天表示，男子偵訊過程三緘其口，僅表達想去帛琉。

檢方表示，外籍男子去年11月2日闖入桃園機場管制區，攀上準備起飛的華航班機起落架，企圖爬上飛機離境。男子連續幾個月，在多次偵訊過程中仍保持緘默，不願配合說明如何闖入管制機坪。

檢方在偵訊調查過程中，請到東正教神職人員與男子接觸，男子僅以「圖畫」方式表達想去帛琉，其餘都不願配合說明。

檢方偵訊後依入出國移民法起訴男子，移審桃園地方法院審理。

桃園國際機場公司指出，男子趁華航班機準備飛往帛琉，當飛機於滑行道待命預備起飛時，由草叢闖入，攀上起落架，經後方韓亞航班機機長發現通報塔台，飛機也立刻停飛，男子隨即被趕到的航空警察局人員逮捕。

檢調人員指出，男子在接受訊問時保持沉默，警方雖會同移民署人員以不同語言進行溝通，但男子始終不願開口，而男子所攜帶的兩只背包內發現有一本寫滿俄文的筆記後，利用筆談方式，希望與男子溝通，但男子仍不為所動，無法明確證實為「俄羅斯人」。

移民署指出，男子非法入境，已違反入出國及移民法，未經許可入國或受禁止出國處分而出國者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金。