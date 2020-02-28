鳳山醫院「偷拍狼」竟是自家員工！偷攝春光難逃刑責

高雄市鳳山醫院梁姓男員工見網路媒體常有偷拍情節，一時萌生偷窺慾，暗自將網購來的微型針孔攝影機裝在院內女廁通便器內，被1名女護理師抓包揭穿。高雄地院依竊錄身體隱私部位罪共2罪，判處梁應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

33歲梁男在警詢時透露，因一時好奇從拍賣露天網站入手針孔攝影機，自行在辦公室馬桶通便器吸盤鑽洞，再用膠帶將攝錄器黏在通便器吸盤內，隨後整組放置女廁，自己則躲在隔壁廁所，透過手機wifi遙控針孔攝影器。

院內1名女護理師機警，察覺通便器有異狀，赫然發現裡頭藏有攝影器，嚇得趕緊報警，梁隨後向警方自首投案。梁堅稱，不雅影片僅供自己觀賞，絕無散布、播送、販賣偷拍影片。

高雄地院審理，發現梁分別在5月15日、20日，兩度將微型針孔攝影器安裝在通便器上，偷拍李姓、陳姓女子如廁隱私影像得逞。

法官認為，梁男無視法律對他人隱私權的保障，私自竊錄他人私密部位，嚴重侵害李女、陳女個人隱私，造成被害女子精神畏懼及痛苦，相當不應該。即便梁說有寫悔過書，也想以8千元與被害女子和解，但因女子不願原諒導致和解破局。

高雄地院認定梁男涉妨害秘密，依竊錄身體隱私部位罪共2罪，判他應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。