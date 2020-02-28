她傳露骨、被性侵簡訊博取同事關心 依恐嚇誣告判刑

嘉義王姓女子為博取關心，虛構遭恐嚇、跟蹤、性侵，還轉發恐嚇簡訊給林姓女同事，並向警方報案遭性侵；員警調查發現簡訊內容露骨、王供詞反覆、無目擊者，偵訊勸誡後王女承認造假，被移送檢方提告，法院判她犯恐嚇危害安全、誣告罪，各處有期徒刑3月，緩刑2年並罰款5萬元。

判決書指出，王女去年五月向林姓女同事虛構，遭李姓及陌生男子性侵、恐嚇、跟蹤，營造自身遭害弱勢情境、博取同事關心，王女還連續二周登入網路，以簡訊發送未具名恐嚇訊息給林女，內容包括「你們最好別落單」、「已經到手」、「氣喘加上剛被我○完，她應該沒力了」....。

林姓女同事接獲簡訊擔心王女被欺負，不斷追問事件始末，王恐遭拆穿謊言，偕同林女報案，指曾在嘉義市文化公園，遭李姓男子及不詳男子威脅、性侵，還曾遭李男強制猥褻、恐嚇。

承辦員警指出，當時接獲報案後調查，發現簡訊內容文字太露骨、用詞強烈，發訊人應該熟悉王、林工作環境，才能寫出具體恐嚇內容，以此詢問王女與李男關係，王卻說不清楚。

員警說，帶王女回「案發處」公園，發現該處人來人往、晚間人也不少，怎麼會在草皮被性侵、難道沒呼救嗎？經多次詢問，王女才承認虛構故事、上網發出恐嚇簡訊，藉以博取林姓同事關心，檢警訊後移送法辦。