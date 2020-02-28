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光天化日下南美二館打野戰 男子處拘役20日

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
「大白天這樣好嗎?」有網友去年在臉書社團《爆料公社》貼文，表示在台南美術館外的露台上，看見有一對戴著黑色口罩的年輕男女打野戰，遭民眾側錄取證，報警處理。圖／翻攝自爆料公社。
「大白天這樣好嗎?」有網友去年在臉書社團《爆料公社》貼文，表示在台南美術館外的露台上，看見有一對戴著黑色口罩的年輕男女打野戰，遭民眾側錄取證，報警處理。圖／翻攝自爆料公社。

「大白天這樣好嗎?」有網友去年9月間在臉書社團《爆料公社》貼文，表示在台南美術館外的露台上，看見有一對戴著黑色口罩的年輕男女「打野戰」，並且還「換地點、換姿勢」脫序行為，遭民眾側錄，事後警方循線查獲這對男女。而35歲周姓男子2年前也曾因公然猥褻案獲檢方緩起訴，這次台南地院則處拘役20日，可上訴。

台南地院審酌，周曾因公然猥褻案件經台南地檢署檢察官緩起訴確定並期滿符，惟念他犯後能坦承犯行，且考量其犯罪動機、手段及其智識程度、家庭狀況等，認他犯公然猥褻罪，量處拘役20日，可易科罰金。

檢警調查，周及女友去年9月29日下午1時，在台南美術館二館外側樓梯及露台處，民眾可自由進出走動的開放區域，且時值周日中午遊客眾多之際，連續於2至3樓樓梯轉角平台水泥圍牆、2樓露台透明玻璃圍牆、2至3樓樓梯轉角平台水泥圍牆等3處位置，公然裸露下體、性交，經民眾目擊發現後側錄取證，向警方報案，員警據報後調閱周邊監視器，循線查獲。

周及女友表示，一時興起，情不自禁。院方調查，周2年多前也曾因公然猥褻案獲檢方緩起訴，這次檢方則聲請簡易判決，另女友獲緩起訴。

案發當時，民眾第一時間發現後，即立刻通報館方並報警，但館方人員與警方趕抵現場，已不見這對男女。館方說，南美館2館有53座樓梯、平台也多，發生地點位在戶外樓梯連接平台的轉角，屬於室內與監視器的死角，平時都有保全人員巡邏，發生此事後會再加強巡邏。

猥褻 台南美術館 爆料公社

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