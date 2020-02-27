前興農牛處長涉繞人談債 被害人疑為30億吸金案共犯

前興農牛事業處處長、現職平實行銷公司總經理鄭衍洲，疑與賴姓友人有2000多萬債務糾紛。今晚鄭疑似指派5名友人，到賴位於北市中山區南京東路上的公司逮人，要賴到附近咖啡廳「講清楚」。雙方在馬路上拉扯；賴遭帶到咖啡廳時，店員察覺有異報案。目前雙方正在派出所作筆錄，而鄭雖未參與，稍早仍到派出所「關心」此事。警詢後依妨礙自由罪嫌將賴等人送辦。據了解，該債務糾紛疑與目前法院審理中的30億吸金案有關。

據了解，鄭、賴2人原是朋友，鄭曾開支票，幫賴還清在外欠下的約2000萬債務；因賴在外也借錢給友人，鄭便幫賴討債，討到錢後，直接清掉當初賴欠的款項，引起賴不滿。

據了解，賴因此事多次「繞人」找鄭要錢，還請律師寄存證信函到鄭的公司；鄭也曾找人到賴的公司噴漆。今天晚上8時許，鄭疑找5人到賴的公司大樓門口，要賴到附近咖啡廳「講清楚」。賴不肯，雙方在馬路上拉扯，賴仍被拉進咖啡廳；店員發覺有異報警。

據了解，鄭當初幫賴開支票還清的債務，疑與一家科技公司某蘇姓負責人涉犯的30億吸金案有關，賴同樣被台北地檢署以違反期貨交易法罪嫌起訴，目前該案仍在審理中。

目前賴等人正在派出所作筆錄，鄭稍早也到所關心，警詢後將依妨礙自由罪嫌將其送辦。