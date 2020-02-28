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女教唆弒母獲原諒 判15年半

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄報導
高雄市鄭姓女子教唆韓姓男友弒母，橋頭地院昨判鄭女有期徒刑十五年半、褫奪公權八年。圖／聯合報系資料照片
高雄市鄭姓女子教唆韓姓男友弒母，橋頭地院昨判鄭女有期徒刑十五年半、褫奪公權八年。圖／聯合報系資料照片

高雄市鄭姓女子不滿情路受父母阻擋，去年教唆韓姓男友弒母，兩人事後都坦承「知道錯了」；鄭父痛失至親，哀慟之餘，仍念在他們年紀還輕，向法院請求免死。橋頭地院昨判鄭女有期徒刑十五年半、褫奪公權八年，韓十三年八月、褫奪公權七年，可上訴。

鄭女（十九歲）、韓男（廿一歲）前年開始交往，但女方家教甚嚴；鄭母總認為「高中交男友太早」，嚴格控制女兒行蹤，甚至每天都要查看手機。鄭女不滿管教，教唆韓對母親下殺手，還在男友殺意動搖時，威脅「我看我們不用試婚紗了」、「不然我們就分手」，兩人密切討論行凶計畫。

韓男熟知鄭母買菜路線，去年七月十三日預先躲藏在果菜市場停車場，下手刺殺後，隨即帶著陪同鄭母買菜的鄭女逃逸。法院審理時，鄭女、韓男都表示知錯，韓也在看守所寫悔過書，當庭呈給審判長閱覽。每次開庭時，鄭父幾乎都到庭聽審，鄭父說「對社會感到抱歉，身為父母，難辭其咎」。

婚紗 停車場 高雄市

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