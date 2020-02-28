女教唆弒母獲原諒 判15年半

協助身患絕症的人自殺可被允許嗎？德國2015年通過禁止藉由協助他人自殺「從中牟利」的法規，最高法院26日宣告違憲，理由是每人都有權利決定是否結束自己的生命。但有學者指出，協助自殺應是病患最後的選項，安

2020-02-27 18:35