與街友互毆後倒地不治 北車保全採驗「排除新冠肺炎」

台北市一名徐姓男子昨天上午因故與台北車站一名保全發生肢體衝突，一旁路人將兩人支開後，保全卻突然昏倒、送醫不治；徐男遭檢方依涉重傷害致死罪聲押，今天被法院裁定羈押，至於一度傳出死者患有肺炎，今天負責採驗的醫院人員已向警方告知「排除新冠肺炎」。

警方調查，徐男是一名街友，時常出現在北車周遭，昨天上午9時許，他因情緒不穩，企圖破壞北車公物，66歲保全見狀上前阻止，兩人扭打在一塊，路人將兩人支開後，保全卻突然昏倒在地，送醫不治。

警方事後將徐逮捕，檢方複訊後依重傷害致死罪聲押，因徐主張不夜審，台北地院今早11時許召開羈押庭。法庭上徐男說，他聽死者同事說過死者生前有肺炎，且警察也說死者有心臟病，法官審酌法律要件後，以涉犯重罪、無固定住居所等理由裁定徐男羈押。

由於傳出死者患有肺炎，檢警不敢大意，不僅讓徐男全程配戴口罩、噴酒精消毒，台北地院也在電子公告板上特別備註「被害人疑似有不明肺炎」作為提醒，要求法警全面消毒；所幸今天警方已接獲醫院通知，死者採驗結果「排除新冠肺炎」。後續將等醫院開立證明後，再由檢警進行相驗。