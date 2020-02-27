婦LINE傳假訊息散布「蔡易餘老婆是卡神」 選罷法起訴

立委蔡易餘去年12月透過媒體澄清，與卡神楊蕙如不是夫妻，只是單純朋友關係，不料，64歲徐姓婦人截圖維基百科假資料，傳至住家的社區管理委員會LINE群組，士林地檢署日前偵結，依違反選罷法意圖使人不當選，起訴徐婦。

起訴指出，徐婦去年12月10日上午9時許，在新北汐止住家，涉嫌用LINE傳送「太可怕了，楊蕙如是民進黨前立委蔡啟芳的兒媳婦，就是蔡易餘的老婆，竟然還可以睜眼說瞎話！」還附上一張維基百科截圖指出，蔡的配偶欄是楊。

蔡易餘去年12月5日透過媒體澄清，與楊是「單純朋友關係，很少聯絡」，楊另案涉嫌操作網軍經北檢起訴，也與他無關。嘉義警方今年1月破案，原來是嘉義鹿草鄉26歲翁姓男子，涉嫌竄改蔡的維基百科配偶欄，翁到案辯稱，好奇、好玩才會竄改資料，讓網友瀏覽轉貼。

楊涉嫌在2018年9月6日，上網公然侮辱駐日本大阪辦事處外交官，去年11月遭台北地檢署起訴。檢察官認為，徐婦在住處的社區LINE群組中，散布與社區事務無關的文字和假維基百科截圖，供15名社區管委會成員閱覽，足以詆毀單身未婚的蔡。

檢方依個人戶籍資料證實兩人皆未婚，且蔡的臉書粉絲專頁刊登澄清圖，並公開身分證空白的配偶欄位，再經媒體報導，以及台灣事實查核中心在去年12月10日查證，蔡的維基百科遭匿名使用者變更配偶為楊，41分鐘後又遭同使用者刪除，證實網傳維基百科圖片是「錯誤訊息」。

檢察官認為，徐婦明可透過立法院網站上刊登的蔡的國會研究室、服務處等電話，或臉書粉專上的電子信箱，查詢蔡的婚姻狀況及配偶姓名，沒查證就刊登假訊息，全案涉犯選罷法意圖使候選人不當選而已文字傳播不實之事罪，及刑法加重誹謗罪，依法提起公訴。