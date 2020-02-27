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打死人爆料「死者有肺炎」 羈押庭開完台北院檢大消毒

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影

台北車站徐姓男街友與保全員發生衝突，失手打死對方，檢警偵辦聲押他。羈押庭中，徐自稱「死者有肺炎，還有心臟病」，由於值新冠肺炎COVID-19疫情期間，「經手」辦案的法官、檢察官覺得謹慎為上，徐裁准羈押押解台北看守所後，院檢下午大消毒。

徐姓街友昨天上午在台北車站企圖起腳搗毀公務，被保全員制止，徐不滿意保全員態度，雙方爭執、扭打成一團，保全員屈居下風，暈倒在地，送醫急救後不治，警方逮捕徐，檢方複訊，今天零時將徐依重傷害致死罪聲押，徐主張不夜審。

今天上午11時許，法院召開羈押庭，徐告訴法官說，他聽死者同事說死者生前有肺炎，而且，警察也說死者有心臟病等，法官猶疑，決定速戰速決，審酌法律要件，以犯重罪、無固定住居所等理由，20分鐘即裁定徐羈押。

據指出，徐嫌自述「被打死的保全員有肺炎」、「有心臟病」等，不排除是為失手殺人脫罪，但儘管如此，法院相關人員仍通知警方設法了解死者是否確有「肺炎」相關病史，目前無進一步消息。

不過，由於現在全民防新冠肺炎疫情，徐姓街友「走」過的偵查庭、羈押庭皆密閉空間，屬傳染風險偏高的場域，台北地院除在電子公告版上示警「被害人疑似有不明肺炎，所以被告有接觸」字眼，再要求法警全面消毒，同時將「疫情」轉知台北地檢署聯手防範。

新冠肺炎 保全 疫情 COVID-19

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