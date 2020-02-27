台南高分院視訊諮詢服務 雲嘉南21處所連線啟用

台南高分院訴訟程序視訊諮詢服務，在雲林、嘉義、台南地區完成網絡連結，共於區（鄉）公所設置21個視訊諮詢服務地點，今天開辦啟用了。台南高分院指出，當新冠肺炎疫情嚴峻時期，也可避免往返途中搭乘空氣不流通的大眾運輸工具，或出入人潮擁擠的公共場所，大大降低病毒感染的機會，歡迎民眾多加利用。

台南高分院表示，以往民眾欲諮詢訟訴程序，必須親自到法院或打電話詢問，如今這套系統應用現代科技設備，提供需要訴訟程序諮詢服務的民眾多一種選擇。民眾透過視訊方式面對面諮詢，可以即時驗證文件資料，有助確實界定當事人的問題，使答詢內容更完整，彌補電話諮詢的侷限。

因此，日後民眾遇到法律程序問題，例如對二審民（刑）事訴訟程序不了解、想要確認書狀格式及遞送方法、對繳費方式有疑問、查詢案件進度等事項，可以選擇自己方便的服務據點，在預約的時間，視訊連線到該院進行諮詢，不用大老遠跑法院等候，也沒有電話占線打不通的困擾。

台南高分院強調，除可節省等待及往返時間外，當新冠肺炎疫情嚴峻時期，更可避免往返途中搭乘空氣不流通的大眾運輸工具，或出入人潮擁擠的公共場所，大大降低病毒感染的機會。