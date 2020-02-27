大孝大樓7.8億元 最高行裁准停止執行追徵

黨產會認定大孝大樓為不當取得財產，去年對國民黨追徵7.8億多元，國民黨不服向法院聲請停止執行，台北高等行政法院認為本件金額頗鉅，日後若進行賠償，國家將負擔過重，裁准停止執行追徵。經黨產會抗告，最高行政法院認為無理由，今駁回確定。

黨產會去年5月間決議，認定國民黨以違反法令等悖於政黨本質及民主法治原則方式，取得台北巿中正區愛國東路100號、102號大樓（大孝大樓）及其坐落土地並已移轉他人，追徵其價額共計7億8275萬8715元。

國民黨不服提起撤銷訴訟並聲請停止執行。北高行去年7月23日開庭調查。合議庭審理後，認為原處分關於執行追徵房地價額，將對國民黨造成難於回復的急迫損害，且經利益權衡後，停止該部分的執行，對公益尚無重大影響，今年2月4日裁准聲請。

案經抗告，最高行表示，雖黨產會認為追徵範圍不包括「非不當黨產」，國民黨在2018年度尚有1億49萬83元收益，且其自2020年1月總統、副總統及不分區立委選舉後，每年多取得7212萬7750元政黨補助款（此非屬追繳範圍）。

但國民黨為持續運作，現有財產扣除包括黨工退休金、資遣費等負債，所有「非不當黨產」是否足以供其維持基本政黨運作活動，還要考量黨工債務問題尚未全部清償，不宜單用追徵範圍不包括「非不當黨產」且尚有收益及政黨補助款，就推論不會造成影響。

最高行指出，原裁定認定原處分追徵價額甚鉅，法院若未於現執行階段介入處理者，國民黨遭執行的財產將無從或難於回復， 縱於日後以金錢賠償，也無謂耗費社會資源，而有難於回復損害急迫情事，是有所依據，本件抗告為無理由，應予駁回。