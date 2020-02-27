審理期間一度棄跑潛逃 屏東槍殺海陸上兵案判決出爐

屏東縣潮州鎮2018年6月何姓海陸上兵遭射殺震驚社會，屏東地方法院判決結果今天出爐，主嫌洪偉志處無期徒刑持奪公權終身；王念平則遭判2年有期徒刑。其中，王念平在去年審理期間一度棄保潛逃遭通緝，屏東警方在台東縣卑南鄉一處牧場將其解送歸案。

檢警調查，全案起因於鄞子翔在臉書上辱罵王念平女友，演變成兩派鬥毆，第一波衝突時，鄞子翔等13人分持鐵棍、高爾夫球桿等工具先砸車，把現場4人打傷。導致黃姓男子頭部外傷併顱內出血、右肺挫傷、頭部血腫及撕裂傷、身體多處挫傷等傷害，導致腦幹周邊出血及腦水腫，造成中樞神經損傷，送醫不治。

不料，事發當晚兩派竟又相約加油站「輸贏」，何姓海陸上兵開車路過，遭王念平等人誤認為鄞子翔人馬，遭近距離開槍射殺。

黃姓男子傷重致死案，屏東地院去年8月28日一審宣判，主嫌鄞子翔遭判14年徒刑，共犯李男、賴男各判10年及9年徒刑，其餘共犯分處8個月至1年不等徒刑，另有3人獲判無罪，全案可上訴。

何姓上兵遭槍殺案，主嫌洪偉志處無期徒刑持奪公權終身；王念平則遭判2年有期徒刑。