商旅經理衝業績 合作應召集團「一女一天接客30人」

台中市凃姓男子是西屯區一間商務旅館經理，因有住房業績壓力，所以與林姓女子及其所屬的「小胖」應召集團合作，提供房間讓應召女在商旅內賣淫，林女與成員利用手機通訊軟體與尋芳客聯絡，警方在去年3月19日前往查緝，凃警詢時承認「一個應召女一天就接男客30人」，全案今偵結終結，將凃、林女依妨害風化罪起訴。

起訴書指出，凃姓男子（43歲）是西屯區一間商旅的經理，因有業績壓力，所以從去年3月起與林姓女子（52歲）及其所屬的「小胖」應召集團合作，先由應召集團成員在大陸地區召募12名應召女子來台，再透過手機通訊軟體LINE成立「一號花坊」、「二號花坊」、「邁凱輪」等群組，散布性交易的訊息，招攬男客與應召女在西屯區的商旅房間內，進行性交易，每次60分鐘的全套性交易價格為2800元至3300元不等。

起訴書指出，凃會以「休息房」、「住宿房」兩種不同的方式，把商旅房間提供給應召小姐休息，或是與男客性交易，凃還會指示櫃台人員記錄每天應召女所需的便當，代購代送，並直接向應召女子收取便當費用。

起訴書指出，應召集團是委由林女向凃承租房間，林女會每日向應召女收取營業款，每次性交易後，應召女分得1700元至2000元的酬金，其餘則由應召集團收走。

台中市第六警分局獲報後，在去年3月19日吃搜索票前往搜查，查獲凃、林女、12名應召女、4名男客等涉案人，並查扣便當訂購單、手機、現金等贓證物，全案警詢後依妨害風化罪移送台中地檢署。

在商旅從事房務工作的周姓男子證稱，任職期間都會看到商旅5樓有大陸女子與陌生男子頻繁進出，但向主管反映後，主管並未處理。

凃則在警詢時承認，因為應召集團沒有影響到其他客人的住宿權益，加上住房也有業績壓力，所有沒有拒絕應召女承租房間，根據他估計，應召女一天約接客30人。林女則承認承租房間，提供給應召女賣淫、休息之用。

台中地檢署今偵結，將凃、林女依妨害風化罪起訴。