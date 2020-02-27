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左鎮化石園區旁坡地出現大量廢棄物 偷倒者移送法辦

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
左鎮化石園區旁坡地出現大量廢棄物。圖／環保局提供
左鎮化石園區旁坡地出現大量廢棄物。圖／環保局提供

黃姓業者涉嫌在台南市左鎮區光和段產業道路旁山坡地遭非法傾倒裝潢廢棄物，涉及違反廢棄物清理法，台南市環保局昨天與保七總隊第七大隊嘉義分隊、林務局嘉義林區管理處查獲，訊後移送台南地檢署偵辦。

台南市環保局日前獲報發現棄置地點鄰近熱門觀光景點左鎮化石園區，但人口稀少且產業道路位屬偏僻，易遭傾倒廢土或棄置廢棄物，「為防止該不法情事，已將該區列為重點巡查區域」。

環保局表示，稽查發現產業道路邊坡遭非法棄置大量廢木、門板、木條等裝潢廢棄物及參雜一般民生垃圾，經向警方調閱監視器查得黃姓嫌犯，黃嫌供稱平常以一車500到1200元不等價格收受裝潢廢棄物，再載運至這處山坡地棄置，如今被逮面臨刑責，後悔莫及。

環保局表示，為有效打擊不肖業者任意棄置廢棄物的惡行經常跨局處合作，並強化環檢警行動合作，運用科技辦案手段如路口監視器、衛星影像、無人飛行載(UAV)及地理資訊系統(GIS)等科技工具輔助蒐證、採樣及調查，收集非不法棄置行為資訊，遏阻環保犯罪行為。

環保局長謝世傑說，環保局現在除了跨局處合作，更以跨領域、跨縣市合作辦案，以提升破案率，提醒業者有事業廢棄物時，除依法委託合法業者清理，亦應依負起「相當注意義務」，以免遭追究負擔連帶清理責任。

環保局表示，黃嫌因未領有公民營廢棄物清除許可證，違反廢棄物清理法第36條第1項、第41條第1項、第46條第4項，將面臨最重5年刑責，並得併科1500萬元以下罰金，呼籲非法犯罪集團勿心存僥倖，遭查獲除重罰外並同時追償不法利得。若民眾發現有違法棄置或處理廢棄物情事，請立即通報公害陳情專線:0800-066666，讓環保局稽查人員第一時間進行稽查。

左鎮化石園區旁坡地出現大量廢棄物。圖／環保局提供
左鎮化石園區旁坡地出現大量廢棄物。圖／環保局提供

廢棄物 嘉義 觀光景點

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