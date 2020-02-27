租屋補貼難助弱勢 立委民團籲落實

「齊頭式發放補助，真正弱勢者租不起屋！」立委吳玉琴、江永昌及邱顯智27日偕同多家社福團體，共同呼籲內政部儘速訂定「可負擔計算基準」，讓各縣市政府有依據可循，「真正的弱勢者才可以得到足夠的補助，負擔得起租屋。」

逾期1年未訂基準

民進黨吳玉琴、江永昌及時代力量邱顯智等立委27日與社會住宅推動聯盟及社福總盟等社福團體共同舉辦記者會，眾人口徑一致要求內政部儘速訂定「可負擔租金基準」以讓各縣市政府可循法規分級補貼，照顧真正的弱勢族群，完整落實《住宅法》。

「現在已逾期1年多還沒完成，行政部門的確有怠惰的情況。」社宅盟召集人彭揚凱表示，內政部尚未依循《住宅法》規定，設立住宅補貼的可負擔基準，導致各縣市政府無統一的標準可依循。台灣社會福利總盟秘書長孫一信則表示，目前的補助只要申請者符合標準就齊頭式發放，「這樣的設計很難真正幫到需要的人。」

目前政府已將租金補貼由6萬戶增加至12萬戶，並放寬所得標準，但補助不該只以戶數為目標，應回歸「公平合理、弱勢優先」的原則。芒草心慈善協會秘書長李盈姿即表示，從實務經驗可看到，社會住宅推出一系列的政策並無法照顧到如遊民等真正的弱勢族群，她說：「無家者可能連基本的租金都負擔不起。」

落後歐洲100年

「補助政策落後歐洲100年！」立委邱顯智忿忿表示，居住問題會影響到社會很多層面，是一個最基礎的人權問題。他說：「處理過許多家暴或受虐案件，看到許多弱勢族群因為居住環境差而導致生活陷入負面循環。」他也舉德國全面性的社會住宅政策為例，表示人民不必為居住問題煩惱，國家才會進步。

吳玉琴則呼籲，政府應儘速訂定「可負擔計算基準」讓各縣市有所依據，這對落實居住正義是有必要的，「否則弱勢者補助款不夠，他還是租不起房子。」江永昌則大嘆表示，「應該是設定可負擔計算基準達到了就給予，而不是讓大家被動來排序。」

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